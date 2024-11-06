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11:40, 6 ноября 2024

Оппозиция потребовала от властей Азербайджана объяснений за срыв выборов

Избирательный участок в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционная партия "Мусават" раскритиковала срыв сроков муниципальных выборов и потребовала от властей объяснить нарушение Избирательного кодекса.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана сорвали сроки проведения очередных муниципальных выборов, это нарушило права избирателей и поставило под сомнение легитимность действующих муниципальных советов, заявили 3 ноября правозащитники.

Муниципальные выборы в Азербайджане проводятся с 1999 года каждые пять лет в третью декаду декабря. По мнению правозащитников, в этом году выборы уже не состоятся, поскольку, согласно статье 8.1 Избирательного кодекса, они должны быть объявлены не позднее чем за 60 дней до дня голосования, а до окончания года осталось меньше 60 дней. При этом в 2019 году выборы состоялись 23 декабря, а значит, пятилетний срок полномочий муниципальных советов истекает 23 декабря 2024 года.

Ситуация с отсутствием объявления даты муниципальных выборов в нарушение сроков, предусмотренных Избирательным кодексом, была обсуждена 5 ноября на заседании правления оппозиционной партии «Мусават».

Выборы должны были быть объявлены не позднее 24 октября

«В ходе обсуждений было отмечено, что полномочия муниципальных советов нынешнего созыва истекают 23 декабря сего года. И в этой связи в соответствии с Избирательным кодексом очередные муниципальные выборы должны были быть объявлены не позднее 24 октября», - говорится в сообщении партии, которое перевел сегодня на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Партия «Мусават» потребовала от властей «соблюдения законов и разъяснений относительно грубого нарушения избирательных прав граждан».

«Муниципальные выборы, согласно законодательству, проводятся с периодичностью раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 23 декабря [2019 года], и очередные выборы должны были состояться не позднее этого числа текущего года. При этом, учитывая, что выборы согласно Избирательному кодексу, должны назначаться не менее чем за 60 дней до дня голосования, этот срок уже нарушен. При этом гражданам никаких разъяснений не предоставляется», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава аппарата «Мусават» Гюльага Асланлы.

Получить комментарии в ЦИК Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось: в пресс-службе ЦИК не ответили на звонки, на электронное письмо также ответа не поступило.

ЦИК Азербайджана объявит дату очередных муниципальных выборов ​​до конца ноября, сообщил агентству Report зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов, не назвав конкретных дат. "После обсуждений ЦИК приняла решение, что муниципальные выборы должны быть объявлены до конца ноября текущего года", - привело 4 ноября его слова агентство.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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