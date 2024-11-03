Азербайджанские правозащитники раскритиковали власти за срыв муниципальных выборов

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Власти Азербайджана сорвали сроки проведения очередных муниципальных выборов, что нарушило избирательные права жителей, а также поставило под сомнение легитимность действующих муниципальных советов.

Как информировал "Кавказский узел", предыдущие муниципальные выборы в Азербайджане прошли 23 декабря 2019 года, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что в голосовании приняли участие почти 33 процента избирателей. Центр мониторинга выборов и обучения демократии зафиксировал на выборах вбросы, "карусели" и удаление наблюдателей с участков. О массовых нарушениях во время выборов в Азербайджане заявили также опрошенные "Кавказским узлом" независимые кандидаты и активисты.

С 1999 года в Азербайджане каждые пять лет проводятся муниципальные выборы. Состоявшиеся до сих пор все выборы в местное самоуправление – в 1999, 2004, 2009, 2014 и 2019 годах – прошли в третью декаду декабря, отметил руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

Он обратил внимание, что в текущем году выборы уже не состоятся, поскольку, согласно статье 8.1 Избирательного кодекса Азербайджана, они должны быть объявлены не позднее чем за 60 дней до дня голосования. До окончания года осталось меньше этого срока, указал Сулейманлы.

"К примеру, в 2019 году ЦИК принял решение о назначении муниципальных выборов на 23 декабря – за 66 дней, то есть 18 октября. Но сейчас, если даже ЦИК назначит выборы завтра, то они должны будут состояться уже в 2025 году. Хотя, согласно требованиям законодательства, муниципальные выборы должны быть назначены самое позднее до 23 декабря", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Ни ЦИК, ни другие госорганы разъяснений по сложившейся ситуации не дали, продолжил он. "Очевидно, что муниципальные выборы откладывают в связи с проведением в Азербайджане климатической конференции COP29 – 11-22 ноября <…>. Видимо госаппарат просто не в состоянии провести одновременно два крупных мероприятия, у них не хватает административного ресурса. Власть не может пустить выборы на самотек", – сказал Башир Сулейманлы.

Отсутствие ясности с проведением муниципальных выборов не вызывает в обществе какой-либо реакции из-за непопулярности института муниципалитетов, отметил он.

"Муниципалитеты не являются местной властью. Они всего лишь органы местного самоуправления с крайне ограниченными полномочиями и ресурсами. Они занимаются сбором некоторых незначительных налогов и этих средств едва хватает на содержание самих муниципальных советов. Это не более чем декорация. Все на местах решает исполнительная власть, тем более что в муниципальных советах доминируют представители правящей партии "Ени Азербайджан". Если даже муниципалитеты ликвидируют, то население этого даже не почувствует. Оппозиция также не проявляет интереса к муниципальным выборам по причине формальности этого института, а также из-за проведения всех выборов в недемократических условиях", – сказал Сулейманлы.

Согласно статьи 213 Избирательного кодекса Азербайджана, муниципальные выборы назначаются ЦИК в соответствии со статьей 211.1 и 211.2, в которых указано, что срок полномочий муниципальных советов составляет 5 лет. При этом, согласно статье 8.1 Избирательного кодекса, выборы должны быть назначены не менее чем за 60 дней до дня голосования, отметил руководитель Центра права "Защитник" Самед Рагимли.

"Пятилетний срок полномочий начинается со дня выборов и завершается первым заседанием муниципальных советов нового созыва. Однако, чтобы провести первое заседание муниципальных советов нового созыва, надо назначить новые выборы, а их нет. При этом в законодательстве не прописана ответственность ЦИК за несвоевременное назначение выборов. Таких мер наказания не предусмотрено ни в административном, ни в уголовном кодексах.

Также в Избирательном кодексе остается открытым вопрос, какова будет судьба выборов, если сроки их назначения не были назначены ЦИК вовремя, может ли другой орган – президент или парламент – назначить их?" – сказал Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

В подобной ситуации ясность должны вносить Конституционный суд или парламент. Ситуация усугубляется неопределенностью законодательства, добавил он.

То, что выборы не были назначены в установленный срок, противоречит принципам права и демократии, заявил глава Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде.

"Существуют политические партии, желающие участвовать в выборах, независимые кандидаты, институты гражданского общества, намеревающиеся организовать мониторинг кампании. Однако они должны спланировать свою работу. Но ЦИК в нарушение законодательства не объявляет выборы. Фактически без законных оснований продлевается статус нынешних членов муниципальных советов. По всей видимости выборы откладываются из-за проведения COP29. ЦИК хотя и формально независимый орган, но на самом деле действует по указке правительства. И видимо ЦИК предписали пока не назначать выборов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Действия властей являются неуважением к конституционным правам жителей Азербайджана. Более того, ЦИК не проявляет подотчетности обществу и не предоставляет официальных разъяснений о причинах того, что выборы не назначены, подчеркнул Мамедзаде.

ЦИК нарушает статью 56 Конституции Азербайджана о правах жителей выбирать и быть избранными, продолжил он. "С другой стороны, в Конституции и Избирательном кодексе нет положений, регламентирующих случаи переноса муниципальных выборов. Если нет таких норм, они должны были проводиться вовремя и ЦИК нарушил закон, превысил свои полномочия", – заявил правозащитник.

Отсрочка муниципальных выборов ставит под сомнение легитимность действующих муниципальных советов по истечению пятилетнего срока их полномочий, указал председатель Центра права и развития Хафиз Гасанов.

"Если не выполняются требования Избирательного кодекса и муниципальные выборы не проводятся в установленные сроки, это уже нарушение закона. С другой стороны, предметом серьезных юридических споров станет правомочность решений действующих муниципальных советов, по истечению пятилетнего срока их полномочий, вообще их легитимности. Поэтому во всех случаях необходимо уважать закон и проводить выборы вовремя, чтобы не вызывать дискуссии", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

С точки зрения принципов демократии отсрочка муниципальных выборов ограничивает права жителей Азербайджана, отметил также руководитель Центра исследования демократии Мирали Гусейнов.

"Очередные муниципальные выборы должны были состояться не позднее 23 декабря этого года. Однако этого не будет, поскольку до этой крайней даты осталось менее 60 дней. Именно не менее, чем за 60 дней должны назначаться выборы и – это императивная законодательная норма. С другой стороны, в законодательстве существуют пробелы. Дело в том, что назначение муниципальных выборов не является конституционным требованием, а регулируется Избирательным кодексом. Назначение муниципальных выборов находится в ведении Центральной избирательной комиссии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По закону срок полномочий муниципальных органов власти Азербайджана составляет пять лет, но закон достаточно гибкий, чтобы допускать перенос муниципальных выборов на более поздний срок, добавил он.

Одной из причин того, что выборы не объявлены своевременно, может быть отсутствие в госбюджете средств на их проведение, предположил аналитик. "Дело в том, что в госбюджете 2024 года средства были предусмотрены на две избирательные кампании – очередные парламентские и муниципальные выборы. Однако в феврале состоялись внеочередные президентские выборы, а в сентябре внеочередные парламентские выборы. На муниципальные выборы банально могло не остаться средств", – сказал Гусейнов.

Также он предположил, что выборы могли быть перенесены из-за необходимости технической подготовки к ним. Гусейнов подчеркнул, что в текущем году в законодательство Азербайджана были внесены изменения и увеличена минимальная численность жителей для создания муниципалитетов. В результате число муниципалитетов сократилось более чем в два раза – с 1400 до 685 и теперь необходимо установить территориальные границы этих единиц, "прикрепить" их к соответствующим избирательным участкам, округам.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием ЦИК Азербайджана, пресс-служба комиссии не ответила на запрос информации.

Между тем проправительственное агентство Report.az 1 ноября сообщило, что в текущем году в Азербайджане муниципальные выборы проводиться не будут. В ЦИК агентству сообщили, что заседание комиссии по этому вопросу пока не назначено.

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