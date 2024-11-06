Два бойца из Моздокского района убиты на Украине

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Денис Кочиев и Шамиль Исаков убиты на Украине. С начала военной операции власти официально признали убитыми не менее 319 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 28 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 317 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Моздокского района 5 ноября в своем телеграм-канале сообщила о гибели в зоне проведения СВО двух бойцов. Один из них - Денис Давидович Кочиев, уроженец села Киевское. В сообщении не уточняется, когда он был убит, отмечается лишь, что похороны состоятся сегодня.

Второй убитый боец - Шамиль Нурмахматович Исаков, 1997 года рождения. Также не сообщается, при каких обстоятельствах он был убит, похороны состоятся сегодня на его родине, в селе Кизляр.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 319 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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