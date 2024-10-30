Посетители лекции Ивана Джухи о репрессиях призвали хранить историческую память

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Историк Иван Джуха рассказал, что в ходе операции НКВД против греков в Краснодарском крае были расстреляны более 5 тысяч человек. Посетители лекции назвали память о репрессиях важной и призвали не допустить повторения трагедии.

Как писал "Кавказский узел", историк Иван Джуха анонсировал намеченную на 30 октября лекцию в геленджикском музее, посвященную памяти жертв политических репрессий, в том числе в Краснодарском крае. В в январе 2020 года в Москве состоялась презентация книги исследователя депортаций советских греков Ивана Джухи "В поисках греков". На презентации Иван Джуха рассказал о тонкостях работы в архивах силовых структур, отсутствии интереса молодежи к теме репрессий и влиянии своих книг на убежденных сталинистов.

Сегодня в Геленджикском историко-краеведческом музее прошла лекция историка, исследователя, кандидата географических наук Ивана Джухи, приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий. Джуха, который занимается вопросом репрессий в отношении греков и является автором нескольких книг на эту тему, рассказал о греческой операции НКВД в декабре 1937 - марте 1938 годов.

Мероприятие было организовано совместно с музеем, идея возникла "с обеих сторон" - и в музее, и у спикера, пояснила корреспонденту Кавказского узла заведующая отдела фондов музея Валентина Саввиди.

Такие мероприятия, памятные, систематически проводятся в Геленджике, и не только в стенах музея, но и в селе Кабардинка, месте более компактного проживания греков, в библиотеках и других местах, рассказала Саввиди. "Эта тема всегда актуальна. Первоначально, конечно, собирались большей частью репрессированные, их родственники, а потом интерес расширился", - сказала она. По ее мнению, интерес не снижается, просто "приглашен был минимум, так как площадь зала не позволяет вместить очень много людей". "Я думала, что придут дети (студенты), но получилось так, что пришло много", - сказала она.

По подсчётам корреспондента "Кавказского узла"на лекции присутствовало около 35 человек. После окончания мероприятия слушатели постарше подошли к Джухе с вопросами, а молодые быстро пошли к выходу, в холл. По дороге один из студентов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что им в торгово-экономическом колледже предложили посетить такую лекцию, и они согласились, и лично ему лекция понравилась. В холле какая-то женщина попросила студентов встать поплотнее на фоне стены музея для фотографии - "для отчётности", говорила она.

В самом зале вокруг стоящих рядами стульев была организована небольшая выставка - стенды и фотографии, созданная ранее, к 80-летию греческой операции. Более взрослые слушатели перед лекцией изучали информацию на стендах, эти стенды (молодая часть пришла вся вместе, когда лекция уже началась, тот есть до лекции не было у них возможности, а после лекции они тоже не изучали стенды, сразу пошли в холл).

Первые репрессии начались, как только большевики пришли к власти, рассказал на лекции Иван Джуха. "Сначала Гражданская война, потом раскулачивание, Большой террор, большая волна депортаций, в том числе греков", - перечислил исследователь.

Жертвами массовых репрессий стали представители всех - и старых, и новых - слоёв советского общества. С 1930 по 1953 год через исправительно-трудовые лагеря прошли 11,8 миллиона человек, через колонии - 6,5 миллиона, всего - 18,3 миллиона человек.

Только в период Большого террора, в 1937-1938 годах приговор к высшей мере наказания получили более 786 тысяч человек, говорилось на слайдах, которые показывал во время лекции Джуха. "786 098 человек за 365 дней, 2154 человека в сутки, 90 за один час, два человека каждые 3 минуты". "Это были ни в чем не повинных люди, которые впоследствии были реабилитированы", - отметил он.

Чекисты на местах тут же приступали к арестам и расстрелам, быстро выполняли план и обращались в Москву с просьбой увеличить лимиты

В рамках Большого террора было проведено 13 национальных операций: немецкая, польская, финская, румынская, чешская, болгарская и другие, в том числе греческая. "Когда брали только по крови (по национальности)", - пояснил. Что касается греков Краснодарского края, то им "особенно повезло", они испытали четыре вида репрессий за 16 лет, с 1933 по 1949 год, отметил исследователь. Раскулачивание в начале 1930-х, расстрелы 1937-1938 годов, депортация 1942 года, депортация 1949 года, перечислил Джуха.

В региональные отделения НКВД из Москвы спускались "лимиты" - сколько надо привлечь по первой категории (расстрелять), сколько - по второй (отправить в лагеря). "Ещё не было ни арестов, ни следствия, ни доказательств, но из Москвы в регионы поступали приказы с контрольными цифрами", - подчеркнул исследователь. "Чекисты на местах тут же приступали к арестам и расстрелам, быстро выполняли план и обращались в Москву с просьбой увеличить лимиты", - рассказал Джуха, показывая один из таких запросов с припиской Иосифа Сталина, который разрешает увеличить лимиты.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

Греческая операция, как и все другие, началась с официального документа - телеграммы за подписью Ежова, поступившей в ночь с 11 на 12 декабря 1937 года в региональное отделение НКВД, рассказал Джуха. В приказе говорилось о том, что "греческая разведка ведёт активную шпионскую, диверсионную и повстанческую работу в СССР, выполняя задания английской, германской и японской разведок, и базой для этой работы являются греческие колонии в Ростовской-на-Дону и Краснодарской областях", - процитировал он, указав на ошибки - в частности, Краснодарской области никогда не существовало, - "а также в Одесской области, в Крыму и других регионах, где проживали греки". "Такие ошибки свидетельствуют о спешке, с которой принималась эта директива, буквально на коленке", - отметил Джуха.

В целях пресечения действий греческой разведки на территории СССР было приказано 15 декабря "одновременно во всех республиках, краях и областях произвести аресты всех греков". И с 15 декабря 1937 начались аресты во всех перечисленных в директиве регионах, включая Краснодарский край, где было множество греческих сёл. За 2,5 месяца в Краснодарском крае было арестовано 5368 человек, из них 5045 расстреляли. Только за один день, 2 февраля 1938 года, комиссия НКВД и прокурора СССР приговорила к расстрелу 1323 грека Кубани, рассказал историк.

Лекция продолжалась около часа. Джуха рассказал о своих книгах, посвящённых репрессиям против греков, о судьбах отдельных репрессированных греков, о том, как долгие годы родственники ничего не знали о судьбе репрессированных и узнавали только спустя десятилетия, обратившись к нему.

На Кубани память о репрессиях в отношении греков "более зримая, потому что Краснодарский край в греческую операцию получил самый сильный удар, в 1937-1938 годы число арестованных и расстрелянных здесь было самым большим в СССР", сказал после лекции корреспонденту Кавказского узла Иван Джуха. Монументы в память об этом расположены во многих населённых пунктах края. При этом, по оценке исследователя, число принимающих участие в памятных мероприятиях идёт на убыль, потому что "практически не работают греческие общества". "Раньше они были активными, а теперь их активность фактически на нуле, что-то им подсказывает, что это не очень модная тема", - сказал Джуха.

Память об этом должна сохраняться, чтобы в будущем не совершать таких ошибок, которые совершило руководство нашей страны 80-85 лет назад

Из тех, кто пришёл на лекцию, многие пришли по приглашению самого лектора. Один из посетителей, Михаил, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пришёл на мероприятие по приглашению Джухи, так как иначе, наверное, о нём бы и не узнал. Сам Михаил родился в Магадане, так как его дед был репрессирован тоже. "Память об этом должна сохраняться, чтобы в будущем не совершать таких ошибок, которые совершило руководство нашей страны 80-85 лет назад", - добавил он.

30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

"У нас в роду не было репрессированных, но я довольно болезненно воспринимаю эту тему, я из того поколения, которое читало Солженицына, Шаламова, а ненависть к сталинизму возникла, поскольку я большой любитель поэзии, с Мандельштама", - призналась ещё одна посетительница, Людмила. "Когда мы познакомились с Иваном Георгиевичем, это подвижничество, помноженное еще на знания и культуру, привлекло меня, и я интересуюсь тем, что он делает. Такие лекции актуальны, хотя о современности я говорить не буду, это острый вопрос. Но этого забывать нельзя", - сказала она.

У другой посетительницы, Анны Николаевны, в роду были репрессированные греки и русские. "Что-то я сама знаю, что-то хочу послушать. Такие лекции очень важны. Эта тема для всех болезненная, редко какой семьи не коснулась эта трагедия, и нужно думать о том, чтоб это никогда не повторилось. А времена сейчас не совсем понятные, опять мы слышим о доносах, например. Хоть и небольшая, но есть вероятность того, что эти времена могут вернуться. Этого бы не хотелось", - сказала она.

Напомним, 29 октября акция "Возвращение имен" прошла в Ереване, в ней приняли участие более 150 человек. Активисты в Волгограде из соображений безопасности перенесли акцию "Возвращение имен" на более ранние даты и на протяжении двух дней, 27 и 28 октября, также зачитывали имена репрессированных.

Акция "Возвращение имен", участники которой зачитали имена репрессированных, прошла в 134 городах мира, в том числе в Волгограде, Пятигорске, Ереване, Ванадзоре и Тбилиси.

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