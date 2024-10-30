Историк Джуха анонсировал лекцию о жертвах репрессий на Кубани

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В геленджикском музее сегодня пройдет лекция историка Ивана Джухи, посвященная памяти жертв политических репрессий, в том числе в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года в Москве состоялась презентация книги исследователя депортаций советских греков Ивана Джухи "В поисках греков". На презентации Иван Джуха рассказал о тонкостях работы в архивах силовых структур, отсутствии интереса молодежи к теме репрессий и влиянии своих книг на убежденных сталинистов.

В Историко-краеведческом музее Геленджика сегодня пройдет лекция историка Ивана Джухи, посвященная памяти жертв политического террора. Часть лекции будет посвящена Краснодарскому краю, рассказал Иван Джуха коррреспонденту "Кавказского узла".

«Во вступлении рассказа о сегодняшнем дне: указ президента, День памяти. Далее о возникновении советских лагерей, кратко о большом терроре и о "греческой операции НКВД" ( с упором на Краснодарский край). Будет выставка из 12 стендов документов об этом, которые в свое время я подарил музею", - пояснил Джуха.

30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

Такого рода лекции проводятся ежегодно, рассказала представитель Историко-краеведческого музея Геленджика. "У нас в музее 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, всегда проводятся мемориальные мероприятия на основе музейных документов, экспонатов, с приглашением ученых, а также жертв репрессий или их детей, потомков", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель музея считает важными такие мероприятия. «Потому что жертвами политических репрессий становились часто ни в чём не повинные люди. Многие люди, которые попали под пресс террора, совершенно не были врагами народа или государства. Всех репрессировали как «под метёлку». И сегодня важно хотя бы вспомнить, выразить сочувствие. В частности, на черноморском побережье массовым репрессиям подверглись греки. И их потомкам будет легче, если об этой несправедливости вспомнят», - подчеркнула она.

Напомним, 29 октября акция "Возвращение имен" прошла в Ереване, в ней приняли участие более 150 человек. Активисты в Волгограде из соображений безопасности перенесли акцию "Возвращение имен" на более ранние даты и на протяжении двух дней, 27 и 28 октября, также зачитывали имена репрессированных.

Акция "Возвращение имен", участники которой зачитали имена репрессированных, прошла в 134 городах мира, в том числе в Волгограде, Пятигорске, Ереване, Ванадзоре и Тбилиси.

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