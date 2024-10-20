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12:01, 20 октября 2024

Старшина из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старшина из Приволжского района Герман Никитин убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 389 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 19 октября стало известно, что на Украине убит Амангельды Юсубалиев из Володарского района. Он стал, по меньшей мере, 388-м бойцом из Астраханской области, который был официально признан убитым в зоне военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убит старшина из села Три Протока Приволжского района Герман Никитин, сообщила 11 октября администрация школы села Три Протока на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте". В сообщении уточняется, что ранее Никитин работал в школе учителем физкультуры и ОБЖ.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 389 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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