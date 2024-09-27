27 сентября 2024, 19:56

Названо имя убитого на Украине военного из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подполковник Ахмед Токбаев убит в сентябре 2022 года, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии. С начала военной операции власти признали убитыми как минимум 167 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 сентября официально власти сообщили о как минимум 167 убитых в военной операции на Украине бойцах из Кабардино-Балкарии.  Известны имена 150 убитых военных, о гибели еще 17 военнослужащих стало известно из отчета властей республики о выплатах семьях убитых в 2022 году, фамилии которых не приведены.

Фонд защитники "Отечества по Кабардино-Балкарии отчитался об оказании помощи семье убитого в военной операции на Украине. Ахмед Токбаев окончил Кабардино - Балкарскую сельхозакадемию,  после чего был призван в армию и решил остаться на службе. С февраля 2022 года Ахмед Токбаев участвовал в военной операции на Украине. В конце августа 2022 года в результате артиллерийского удара противника по российским позициям в Херсонской области был уничтожен узел связи, были убиты 13 военнослужащих, среди которых  - начальник связи, подполковник  Ахмед Токбаев. Ему был 41 год. Посмертно награжден орденом мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале отделения фонда по Кабардино-Балкарии. 

Таким образом, стало известно имя убитого в 2022 году военного из Кабардино-Балкарии. Общее число убитых в ходе СВО жителей Кабардино-Балкарии, о которых сообщалось официально, не изменилось,  167. "Кавказскому узлу" известны имена 151 из них,о еще 16 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 сентября 2024, 19:01

27 сентября 2024, 18:30

27 сентября 2024, 17:46

27 сентября 2024, 16:53

  • Продлен арест бывшего советника мэра Сочи

    Суд продлил на месяц срок ареста Родиона Пищура, который был советником мэра Сочи Алексея Копайгородского и подозревается по делу о вымогательстве взяток за ритуальные услуги.

27 сентября 2024, 16:12

  • Боец из Камышина убит в военной операции

    Александр Бабин убит в военной операции на Украине, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 942 бойцов из Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи