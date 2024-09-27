Названо имя убитого на Украине военного из Кабардино-Балкарии

27 сентября 2024, 19:56

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Подполковник Ахмед Токбаев убит в сентябре 2022 года, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии. С начала военной операции власти признали убитыми как минимум 167 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 сентября официально власти сообщили о как минимум 167 убитых в военной операции на Украине бойцах из Кабардино-Балкарии. Известны имена 150 убитых военных, о гибели еще 17 военнослужащих стало известно из отчета властей республики о выплатах семьях убитых в 2022 году, фамилии которых не приведены.

Фонд защитники "Отечества по Кабардино-Балкарии отчитался об оказании помощи семье убитого в военной операции на Украине. Ахмед Токбаев окончил Кабардино - Балкарскую сельхозакадемию, после чего был призван в армию и решил остаться на службе. С февраля 2022 года Ахмед Токбаев участвовал в военной операции на Украине. В конце августа 2022 года в результате артиллерийского удара противника по российским позициям в Херсонской области был уничтожен узел связи, были убиты 13 военнослужащих, среди которых - начальник связи, подполковник Ахмед Токбаев. Ему был 41 год. Посмертно награжден орденом мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале отделения фонда по Кабардино-Балкарии.

Таким образом, стало известно имя убитого в 2022 году военного из Кабардино-Балкарии. Общее число убитых в ходе СВО жителей Кабардино-Балкарии, о которых сообщалось официально, не изменилось, 167. "Кавказскому узлу" известны имена 151 из них,о еще 16 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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