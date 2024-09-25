25 сентября 2024, 22:18

Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

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Астемир Шериев и Аслан Тумов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Терского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 167 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 сентября власти официально признали убитыми на Украине как минимум 165 бойцов из Кабардино-Балкарии. 

Астемир Шериев и Аслан Тумов, жители села Инаркой, убиты в ходе специальной военной операции на Украине в апреле 2024 года, сообщила сегодня администрация Терского района, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 167 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 150 из них, о еще 17 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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