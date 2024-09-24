24 сентября 2024, 02:28

Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

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Сержант Анзон Шампаров и рядовой Роман Журтов убиты на Украине, сообщила администрация Урванского района. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми в зоне боевых действий как минимум 165 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 сентября власти официально признали убитыми на Украине как минимум 163 бойцов из Кабардино-Балкарии. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Урванского района Кабардино-Балкарии назвала имена двух местных жителей, убитых в зоне военных действий. 23 сентября их родственникам передали награды. 

Орденами мужества посмертно награждены сержант Анзон Шампаров и рядовой Роман Журтов, говорится в сообщении официального телеграм-канала администрации. В публикации не уточняется, когда и при каких обстоятельствах были убиты военные.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 165 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 148 из них, о еще 17 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

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Примечание:

"Боец из Моздокского района убит на Украине", "Семь бойцов из Дербента убиты в военной операции", "Военный из Кумылженского района убит на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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