Каспийчане добились отмены незаконного строительства многоэтажки

19 сентября 2024, 11:02

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Прокуратура Каспийска опротестовала строительство возводимого с нарушениями многоквартирного дома после того, как местные жители обратились в ведомство с требованием остановить стройку. Работы были остановлены. Горожане пояснили, что хотели бы, чтобы на этом месте был парк и детские площадки.

Жители микрорайона № 11 Каспийска выступили против строительства многоквартирного дома, поскольку хотели бы, чтобы на этом месте была парковая зона.

"Застройщик в начале августа огородил территорию во дворе микрорайона, где расположены многоэтажные дома, и начал рыть котлован. Паспорт объекта при этом отсутствовал, нам удалось узнать, что идет подготовка к строительству 12-этажного дома", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель микрорайона Арсен.

Жители подали жалобу в прокуратуру, отметил другой местный житель Али. "Мы хотели бы видеть на этой территории зеленую зону и детскую площадку, а не построенную с нарушением закона многоэтажку. Поэтому через "Каспийск – наш город" написали жалобу в прокуратуру", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В жалобе жители указали, что площадь застройки составляет 1560 квадратных метров, а для строительства 12-13-этажного многоквартирного жилого дома она должна составлять не менее 3110 квадратных метров, отметила активист движения "Каспийск – наш город" Светлана Багмет. Застройщик решил строить дом без проекта планировки территории, фактически отсутствует придомовая территория, пояснила она.

11 сентября от прокуратуры пришел ответ, подписанный заместителем прокурора города Эмином Алиметовым. В нем было сказано, что изложенные активистами факты о незаконном строительстве многоэтажного дома подтвердились, и главе города принесен протест на разрешительную документацию, отметила Багмет.

Она добавила, что несмотря на это жители жалуются, что строительные работы продолжаются. "Подобный факт был зафиксирован 16 сентября в 8 часов утра. В таком случае мы советуем немедленно вызывать участкового, который обязан остановить работу. Соответствующую информацию сразу следует направить в мэрию города", – сказала Багмет корреспонденту "Кавказского узла".

Об отмене разрешения на строительство многоквартирного дома в Каспийске прокуратура города отчиталась 13 сентября в своем телеграм-канале. Разрешительные документы на строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне № 11 Каспийска были выданы отделом архитектуры и строительства администрации города на основании заявления застройщика, сказано в сообщении.

"Допущено превышение предельных параметров высоты возводимого объекта. Кроме того, в границах земельного участка отсутствовали разработанные парковочные места", – пояснило надзорное ведомство.

Прокуратура опротестовала выданное с нарушениями закона разрешение на строительство, по результатам рассмотрения протеста разрешение отменено, поясняется в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что жители Каспийска ранее неоднократно выступали против различных объектов строительства. Так, 24 апреля стало известно, что жители Каспийска подали апелляцию на решение суда, который вопреки позиции городской администрации позволил построить на их улице частную клинику.

В октябре 2018 года в Каспийске прошел митинг, участники которого заявили, что предложенные властями поправки в генеральный план города узаконивают уплотнительную застройку и легализуют незаконные постройки. Активисты провели сбор подписей под петицией с требованием привести генплан Каспийска в соответствие с градостроительными нормами.

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