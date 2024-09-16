Подозреваемый в попытке диверсии арестован в Ростове-на-Дону

16 сентября 2024, 18:20

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Суд в Ростове-на-Дону отправил под арест гражданина одной из стран СНГ, подозреваемого в попытке диверсии по заданию украинской спецслужбы, сообщили в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области задержан гражданин одной из стран СНГ, который, по версии ФСБ, планировал теракты с помощью самодельных бомб по заданию спецслужб Украины.

Районный суд в Ростове-на-Дону арестовал подозреваемого на два месяца, сообщил сотрудник пресс-службы УФСБ по Ростовской области. "Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал фигуранта на 2 месяца", - приводит его слова ТАСС.

По версии ведомства, подозреваемый прошел спецподготовку "по проведению диверсионно-террористических акций" на базе управления разведки Минобороны Украины. У него изъяли средства связи и элементы самодельного взрывного устройства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ (попытка диверсии) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), пишет агентство.

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