Сотрудники ФСБ во время задержания. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2EoJgd8GOjw

16 сентября 2024, 14:13

Иностранец задержан в Ростовской области за подготовку терактов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области задержан гражданин одной из стран СНГ, который, по версии следствия, по заданию спецслужб Украины планировал теракты на территории России, отчиталась ФСБ.

По версии следствия, гражданин одной из стран Содружества независимых государств (СНГ) прошел в полевом лагере в Киевской области подготовку по проведению диверсионно-террористических акций, а затем прибыл в Россию через территорию третьих стран.

Следствие считает, что он изготовил две самодельные бомбы, которые планировал использовать для осуществления диверсий на территории России, привел сегодня "Интерфакс" сообщение управления ФСБ по Ростовской области.

Иностранцу вменяется подготовка терактов по заданию украинских спецслужб, уточнил сегодня ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

"Кавказский узел", 26 июля стало известно, что сотрудник одного из ростовских предприятий задержан ФСБ по подозрению в передаче Украине информации о дислокации подразделений российской армии.

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Примечание:

"Волгоградец заподозрен в попытке примкнуть к украинской армии", "Изменен приговор подростку из Адыгеи по делу о госизмене", "14 дагестанцев объявлены в розыск за переход на сторону Украины".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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