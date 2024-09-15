Георгий Колян пожаловался на плохие условия в СИЗО Пятигорска

15 сентября 2024, 12:02

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Суд на Ставрополье отказал осужденному инвалиду Георгию Коляну в удовлетворении его иска к администрации СИЗО в Пятигорске о компенсации ущерба за плохие условия в камере. Осужденный требовал выплатить ему 750 тысяч рублей. Ранее он частично выиграл иск к колонии № 5 Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 5 января стало известно, что осужденный инвалид Георгий Колян требовал компенсацию в 900 тысяч рублей за отсутствие медпомощи и нарушение условий содержания в ставропольской колонии № 5. Суд признал нарушения, однако оценил моральный ущерб в 50 тысяч рублей.

Ставропольский краевой суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, который отказался признать, что администрация СИЗО-2 Пятигорска нарушила права инвалида третьей группы Георгия Коляна, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте краевого суда.

Уточняется, что в СИЗО-2 Пятигорска Колян находился по время транзита в колонию.

Согласно материалам дела, Колян потребовал в иске выплатить ему 750 тысяч рублей в качестве компенсации за то, что администрация СИЗО-2 Пятигорска, по его мнению, необоснованно водворила его в карцер. Также он указал, что в камере № 118, в которой он содержался, отсутствовала вентиляция, был тусклый свет, в помещении санузла свет отсутствовал, отсутствовала горячая вода, в туалете не было отопления и вентиляции. Пол камеры был покрыт асфальтным покрытием с бетоном. Стены камеры были замазаны кровью от клопов, а на стенах и потолке был налет грибка и плесени. Также Колян отметил, что камера была переполнена. Он пожаловался, что содержание в штрафном изоляторе окончательно ухудшило его здоровье.

В карточке дела уточняется, что Колян ранее подал иск в Пятигорский городской суд, но он отказался его удовлетворить. После этого Колян обжаловал решение суда в краевом суде. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений.

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