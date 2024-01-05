Суд обязал ставропольскую колонию выплатить осужденному компенсацию

05 января 2024, 16:31

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Осужденный инвалид Георгий Колян требовал компенсации в 900 тысяч рублей за отсутствие медпомощи и нарушение условий содержания в ставропольской колонии №5. Суд признал нарушения, однако оценил моральный ущерб в 50 тысяч рублей.

Ставропольский краевой суд утвердил 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда осужденному с инвалидностью Георгию Коляну за нарушение условий содержания в исправительной колонии № 5, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В жалобе в суд Колян отмечал, что в колонии № 5 Ставропольского края, где он отбывал наказание с 2016 по 2018 года, отряд № 8 находился на третьем этаже здания, попасть на него можно было только по металлической лестнице под открытым небом, при этом в отряде не было санузла и воды. Умывальник и туалет располагались на улице - в них не было отопления и горячей воды, в санузле была антисанитария, не было деверей и жили крысы. Отсутствовало место для прогулки, так как плац открывали только на время построения и проверки. В самом здании отряда крыша протекала, в помещении сыро и холодно, на стенах и потолке плесень и грибок, следует из апелляционного определения, опубликованного на сайте Ставропольского краевого суда.

Кроме того, Колян в жалобе отметил, что имеет инвалидность с 2001 года и нуждается в постоянном лечении и наблюдении, в частности в жизненно необходимом препарате «Спирива». Однако он не получал препарата и лечения, также не было и лечения по поводу паховой грыжи и в связи с переломом руки, который Колян получил, поскользнувшись на лестнице, которая ведет в помещение отряда. Колян требовал 900 тысяч рублей компенсации, однако суд первой инстанции назначил ему компенсацию в 50 тысяч рублей, а апелляционная инстанция утвердила этот приговор, говорится в определении.

"Кавказский узел" также писал, что заключенных женской колонии в Зеленокумске неправомерно помещают в ШИЗО и не оказывают им необходимую медпомощь, сообщили матери осужденных из Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Такая ситуация типична для российских колоний, и защитить права заключенных в условиях закрытости учреждений крайне сложно, сообщили в "Команде против пыток"*.

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