Волгоградцы поспорили о реставрации барельефа со Сталиным

14 сентября 2024, 17:58

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Восстановление барельефа с портретом Сталина на фасаде волгоградского вуза стало признаком возрождения сталинизма и оскорбляет память жертв репрессий, указали жители Волгограда. Памятники всего лишь отражают историю, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году участники первомайского митинга КПРФ в Волгограде выступили за переименование города в Сталинград, назвав преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. Другие волгоградцы сочли неуместным возвращение городу имени Сталина.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

На фасаде Волгоградского медуниверситета восстановили барельеф Сталина. Это здание было построено в 1953 году, в нем семь лет располагалась областная партшкола, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" волгоградский историк и краевед Андрей Кудинов. "Поэтому неудивительно, что на фасаде здания красовался медальон с барельефом Сталина, а капитель содержала ряд композиций с раскрытыми книгами, где слева красовалась фамилия Ленин, а справа, соответственно, фамилия Сталин. Сразу после переезда в это здание медицинского института, примерно через год, барельеф Сталина убрали, осталась только тень от него. Ну и фамилию вождя ликвидировали с композиций книг. Два года назад конкурс на капремонт здания выиграла фирма «Рио». Ей вручили 240 миллионов рублей и спецзадание — образ Сталина восстановить на фасаде. Вот восстановили", - сказал он.

Несмотря на свое критичное отношение к преступлениям Сталина, историк Кудинов считает, что «борьба с памятниками и фасадными композициями - удел слабого народа». «Я против сноса памятников. Считаю это варварством и слабостью. Если общество морально и когнитивно сильно, оно может позволить себе сохранять памятники всех эпох. Например, так было в эпоху Римской империи, сейчас такое во многих культурных странах Запада. Да снос (памятников) возможен в эпоху низвержения тиранов, на эмоциональном подъеме народа. Но это неправильно, думаю. Не в культурных объектах дело, а в конкретных действиях политиков и народа», - высказал свое мнение историк.

70-летняя пенсионерка из Волгограда Алевтина Федоровна в свою очередь считает, что «Сталина в городе не должно быть и близко». «Семья моего деда по материнской линии пострадала во время раскулачивания. Отправили их в Сибирь. По дороге умерли у них две дочери маленьких. Это могли быть мои тети. И так во многих семьях. Людей лишали жизни по приказу какого-то негодяя. Столько нереализованных, непрожитых жизней. До слез такая мысль доводит. Нет. Нельзя Сталина возвращать в наш город», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В нашей стране возродился сталинизм. И эти барельефы - тому подтверждение

С фасада медуниверситета «начнется торжественное шествие сталинизма» по всей стране, мрачно спрогнозировал 43-летний инженер, представившийся Владимиром. «Вы что, не понимаете, к чему это ведет и чем закончится. В нашей стране возродился сталинизм. И эти барельефы - тому подтверждение. Логика современной власти мне понятна. Не буду делать громких заявлений. В страну вернулось время, когда за слова можно оказаться в местах не столь отдаленных», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь волгоградец Алексей Сурков считает, что восстановление образа Сталина в городе - «показатель цивилизованного подхода к истории». «Человеку ставили памятники, его боготворили. Да, это был культ, который развивал в обществе этот человек. Но одно дело текущая политика, а другое дело история. Те времена прошли, тирана осудили. Мы это все знаем. Но памятники должны оставаться. И Ленину, и Сталину, и царю-освободителю, и Столыпину. Трагедия истории нашей страны в их скульптурных образах. Воевать с памятниками - последнее дело", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Студент Сергей Семинихин предположил, что образ Сталина на фасаде здания вуза не будет привлекать внимания. «Ну будет там это изображение. Ну кто его увидит? Люди фасады зданий вообще не разглядывают. Висит он там себе и висит. Меня это вообще, например, не парит. Я знаю, что на Мамаевом кургане кафе есть с музеем Сталину, что у штаба КПРФ (Сталинградский обком КПРФ. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") установлена голова Сталина. Но я бы этого не знал, если бы меня туда родители не водили. Нет, я не интересуюсь историей. Мне бы сопромат сдать», - сказал Семинихин корреспонденту "Кавказского узла".

Российский историк Ян Рачинский высказался резко против восстановления образа Сталина. «Такое происходит не только в Волгограде, но и в других регионах России. И это не сводится только к Сталину. Сейчас идет сакрализация государства, обеление истории России, поиск оправдывающих обстоятельств. Начался этот процесс с начала 2000-х годов, когда Путин в своей программной речи заявил, что историей страны нужно гордиться», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Рачинский.

Хотя бы звездочку ставили и поясняли, что по прямым приказам этого человека были убиты сотни тысяч советских граждан

Власти "хотят забыть ужасные страницы нашей истории", подчеркнули историк. "Роль Сталина в организации массовых репрессий в СССР была основополагающей. Затронута была и территория современной Волгоградской области. Там проводилась так называемая «Кулацкая операция». Внесудебным преследованиям подверглось более 7000 человек. В течение 15 месяцев половина из них была расстреляна по личному приказу Сталина. Можно ли это забыть или оправдать? Можно ли увековечивать такую память? Хотя бы звездочку ставили и поясняли, что по прямым приказам этого человека были убиты сотни тысяч советских граждан. Он причастен к созданию внесудебных органов, таких как тройки при НКВД, двойки - комиссии наркома Внутренних дел и прокуратуры Союза. Внесудебные расправы в СССР стали систематическими", - сказал Ян Рачинский.

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