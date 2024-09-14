14 сентября 2024, 04:08

Осужденный за убийство Хардзиани экстрадирован в Грузию

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Турция экстрадировала в Грузию Фарида Гурбанова, который в 2018 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве бизнесмена Бесо Хардзиани.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября 2017 года Главная прокуратура Грузии сообщила о том, что суд признал находящихся в розыске Фарида Гурбанова и гражданина России Олега Доева исполнителем и соучастником убийства в 2015 году бизнесмена Бесо Хардзиани. Каждый из мужчин был заочно приговорен к 19 годам лишения свободы. 24 мая 2018 года апелляционная инстанция удовлетворила жалобу прокуратуры Грузии и приговорила заочно Фарида Гурбанова к пожизненному заключению.

Бывший владелец комплекса "Черепашье озеро" Бесо Хардзиани был ранен в центре Тбилиси 28 марта 2015 года и умер в больнице. Фарид Гурбанов признан виновным по четырем статьям УК Грузии - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконный оборот оружия, а также незаконное пересечение границы Грузии и использование поддельных документов. Олега Доева суд признал соучастником убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму.

Турция экстрадировала в Грузию Фарида Гурбанова, который был заочно приговорен пожизненно за убийство бизнесмена Бесариона (Бесо) Хардзиани, пишут 13 сентября "Новости-Грузия".

Гурбанов находился в розыске по линии Интерпола с 28 апреля 2015 года. Его сообщник, приговоренный к 19 годам лишения свободы по обвинению в пособничестве убийству, находится в розыске по красному циркуляру Интерпола. Следствие по установлению заказчика убийства и возможных соучастников продолжается, информирует "Грузия-онлайн".

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Примечание:

"Независимый эксперт привлечен к делу об убийстве прокурора в Грузии", "Расследованием убийства Бесо Хардзиани в Грузии занялась спецгруппа", "Скончалась раненная в Грузии сотрудница полиции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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