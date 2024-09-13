Житель Дагестана арестован за убийство и стрельбу в полицейских

13 сентября 2024, 23:27

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Подозреваемый в убийстве односельчанина житель села Верхнее Казанище Буйнакского района при задержании открыл огонь по полицейским, он арестован, сообщило следствие.

Суд заключил под стражу жителя Буйнакского района Дагестана, который подозревается в убийстве односельчанина и посягательстве на жизнь сотрудников полиции, сообщило сегодня РИА "Новости".

По данным управления Следкома России по Дагестану, 11 сентября 2024 года в дневное время 45-летний подозреваемый, находясь в местности Апакай-тала на территории села Верхнее Казанище из охотничьего ружья не менее двух раз выстрелил в 24-летнего местного жителя, в результате чего тот умер на месте.

Силовики установили местонахождение подозреваемого в одном из домов в селе Верхнее Казанище. "При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и произвел несколько выстрелов из ружья в сотрудников полиции <...> Сотрудники полиции не пострадали", - проинформировало ведомство.

На видео, которое приложено к публикации, мужчина, лицо которого скрыто, говорит, что не хотел убивать своего односельчанина, а хотел его припугнуть.

Против него возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудников полиции (статья 317 УК РФ), он арестован, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Полиция привела подробности происшествия. По словам подозреваемого, в ходе телефонного разговора молодой человек из-за неприязненных отношений оскорбил его. Подозреваемый вызвал односельчанина для выяснения отношений на окраину села, где выстрелил в него из охотничьего ружья, а затем скинул тело убитого в ближайший овраг и ушел домой, говорится в сообщении от 12 сентября в Telegram-канале МВД Дагестана.

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