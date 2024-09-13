Жительница Чечни обвинена в финансировании терроризма

13 сентября 2024, 16:25

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Расследование уголовного дела о пособничестве в финансировании терроризма завершено в Чечне. По версии следствия, обвиняемая местная жительница, получив в 2017 году перевод, передала деньги участнице террористической организации.

Управление Следкома России по Чечне завершило расследование уголовного дела о пособничестве в финансировании терроризма (часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 205.1 УК РФ) в отношении 30-летней местной жительницы.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемая получила в отделении банка денежный перевод в иностранной валюте и по ранее достигнутой договоренности с тем, кто прислал деньги передала их "участнице международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, находившейся в одной из зарубежных стран".

Прокурором утверждено обвинительное заключение, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале управления Следкома России по Чечне.

"Кавказский узел" также писал, что в июле стало известно о другом уголовном деле о финансировании терроризма, которое расследуется в Чечне По версии следствия, местный житель перевел террористической организации 300 тысяч рублей.

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