Европейский суд по правам человека. Фото: https://www.coe.int/ru/web/portal/-/european-court-of-human-rights-updated-country-profiles-now-online

12 сентября 2024, 14:57

ЕСПЧ признал нарушения прав жителей Ингушетии и Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал нарушение прав жителей Ингушетии Руслана Яндиева и Магомеда Муцольгова и жителя Дагестана Мурада Дингаева на запрет пыток и обязал Россию выплатить им компенсации.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Яндиев и Магомед Муцольгов были задержаны 17 ноября 2018 года на месте сбора участников субботника на территории, переданной Чечне, им было  назначено по 5 суток административного ареста.

Европейский суд по правам человека в рамках дела "Френкель и другие против России" рассмотрел жалобы жителей Ингушетии и Дагестана. Магомед Муцольгов и Руслан Яндиев подали жалобу на неправомерные действия силовиков. При задержании они были избиты, что подтвердил медосмотр  в травматологическом отделении больницы имени Ахушкова. 27 ноября 2018 года они  обратились с жалобой на жестокое обращение в Следственный комитет по Ингушетии, однако спустя два дня было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Видео избиения не рассматривалось, свидетели происшествия не были допрошены. Суды отказались удовлетворить жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела? говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

В жалобе в ЕСПЧ заявители жаловались на нарушение статей о запрете пыток и жестокого обращения (статья 3), о незаконном задержании (статья 5) и праве на справедливый суд (статья 6 Европейской конвенции о правах человека). Суд удовлетворил жалобу и назначил им 16 тысяч евро компенсации.

Мурад Дингаев подал жалобу на жестокое обращение при задержании дагестанскими силовиками. Он был задержан 25 марта 2017 года  и подвергнут избиениям и пыткам электрическим током через пальцы, чтобы заставить его признаться в руководстве незаконным вооруженным формированием. В тот же день  под давлением он дал признательные показания, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Заявитель подал жалобу на жестокое обращение во время допроса 14 ноября 2017 года, а затем во время суда 15 февраля .2018 года и 3 мая 2020 года. Привлечь к ответственности сотрудников полиции требовал и уполномоченный по правам человека по Дагестану.  Однако следствие трижды отказалось возбуждать уголовное дело. Подавалась жалоба на жестокое обращение и в ходе заседания Пятого кассационного суда от 29 сентября 2021 года. 

ЕСПЧ признал нарушение прав Дингаева и название ему компенсацию в 26 тысяч евро.

"Кавказский узел" писал, что семеро жителей Дагестана – Омар Муртазалиев, Ислам Магомедов, Мурад Дингаев, Ислам Фезлиев, Шуайбу Лабазанов, Эдгар Караханов и Магомед Мусаев, вместе работали в мебельном цеху в поселке Альбурикент. Они были задержаны в марте 2017 года. Их родители заявили, что патроны и самодельные взрывные устройства им подбросили во время обыска. Им предъявлено обвинение по статьям 222 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".Суд в Махачкале признал их виновными и  приговорил их к длительным срокам лишения свободы, в частности Дингаев был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что события, на которые они жалуются, произошли до этого дня.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ЕСПЧ назначил компенсацию активистке из Ростова-на-Дону", "Адвокаты прокомментировали решение ЕСПЧ по жалобе Бараха Чемурзиева", "ЕСПЧ признал нарушение прав Руслана Гвашева".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 сентября 2024, 15:34

12 сентября 2024, 14:06

  • Суд назначил дату рассмотрения дела Керимли

    Насиминский районный суд Баку принял в производство жалобу о клевете в отношении председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Слушания по существу назначены на 19 сентября.

12 сентября 2024, 13:19

  • Власти Азербайджана отвергли критику ЕС за нарушения прав человека

    Представители нескольких стран в Совете Европы призвали Азербайджан выполнять свои обязательства в рамках этой организации, в том числе возобновить сотрудничество с ее Комитетом против пыток. Вместе с тем, в документе выражена приверженность к продолжению диалога с Азербайджаном по всем ключевым областям сотрудничества, включая права человека и верховенство закона. Официальный Баку назвал заявление предвзятым и расценил его как вмешательство в свои внутренние дела.

12 сентября 2024, 12:24

  • Жители Башлыкента выступили против закрытия больницы

    Жители села Башлыкент Каякентского района раскритиковали Минздрав Дагестана за закрытие больницы в их селе, на что ведомство заявило, что проводит оптимизацию. Правозащитники из "Монитора пациента" упрекнули министерство в игнорировании права жителей на доступную медпомощь, а юрист обратил внимание, что больница, о которой идет речь, обслуживала пациентов из пяти сел.

12 сентября 2024, 11:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи