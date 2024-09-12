ЕСПЧ признал нарушения прав жителей Ингушетии и Дагестана

12 сентября 2024, 14:57

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Европейский суд по правам человека признал нарушение прав жителей Ингушетии Руслана Яндиева и Магомеда Муцольгова и жителя Дагестана Мурада Дингаева на запрет пыток и обязал Россию выплатить им компенсации.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Яндиев и Магомед Муцольгов были задержаны 17 ноября 2018 года на месте сбора участников субботника на территории, переданной Чечне, им было назначено по 5 суток административного ареста.

Европейский суд по правам человека в рамках дела "Френкель и другие против России" рассмотрел жалобы жителей Ингушетии и Дагестана. Магомед Муцольгов и Руслан Яндиев подали жалобу на неправомерные действия силовиков. При задержании они были избиты, что подтвердил медосмотр в травматологическом отделении больницы имени Ахушкова. 27 ноября 2018 года они обратились с жалобой на жестокое обращение в Следственный комитет по Ингушетии, однако спустя два дня было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Видео избиения не рассматривалось, свидетели происшествия не были допрошены. Суды отказались удовлетворить жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела? говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

В жалобе в ЕСПЧ заявители жаловались на нарушение статей о запрете пыток и жестокого обращения (статья 3), о незаконном задержании (статья 5) и праве на справедливый суд (статья 6 Европейской конвенции о правах человека). Суд удовлетворил жалобу и назначил им 16 тысяч евро компенсации.

Мурад Дингаев подал жалобу на жестокое обращение при задержании дагестанскими силовиками. Он был задержан 25 марта 2017 года и подвергнут избиениям и пыткам электрическим током через пальцы, чтобы заставить его признаться в руководстве незаконным вооруженным формированием. В тот же день под давлением он дал признательные показания, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Заявитель подал жалобу на жестокое обращение во время допроса 14 ноября 2017 года, а затем во время суда 15 февраля .2018 года и 3 мая 2020 года. Привлечь к ответственности сотрудников полиции требовал и уполномоченный по правам человека по Дагестану. Однако следствие трижды отказалось возбуждать уголовное дело. Подавалась жалоба на жестокое обращение и в ходе заседания Пятого кассационного суда от 29 сентября 2021 года.

ЕСПЧ признал нарушение прав Дингаева и название ему компенсацию в 26 тысяч евро.

"Кавказский узел" писал, что семеро жителей Дагестана – Омар Муртазалиев, Ислам Магомедов, Мурад Дингаев, Ислам Фезлиев, Шуайбу Лабазанов, Эдгар Караханов и Магомед Мусаев, вместе работали в мебельном цеху в поселке Альбурикент. Они были задержаны в марте 2017 года. Их родители заявили, что патроны и самодельные взрывные устройства им подбросили во время обыска. Им предъявлено обвинение по статьям 222 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".Суд в Махачкале признал их виновными и приговорил их к длительным срокам лишения свободы, в частности Дингаев был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что события, на которые они жалуются, произошли до этого дня.

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