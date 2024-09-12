Махачкалинка отсудила компенсацию за незаконное уголовное преследование

12 сентября 2024, 06:13

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Минфин России в суде потребовал снизить сумму компенсации для Патимат Ахмедовой, ссылаясь на возможность "безосновательного обогащения" потерпевшей.

Решение по иску Патимат Ахмедовой вынес Советский суд Махачкалы. Женщина требовала компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

Согласно решению, опубликованному на сайте суда, Ахмедова была обвинена в незаконном хранении наркотиков, предусматривающем до трех лет лишения свободы. Некоторое время она находилась под обязательством о явке, но впоследствии правоохранительные органы закрыли дело, признав, что состава преступления в действиях Ахмедовой не было.

В иске к министерству финансов России жительница Махачкалы просила 5 млн рублей компенсации. Представитель ответчика оспорил эту сумму и призвал суд "не допустить безосновательного обогащения потерпевшей". В июле суд постановил, что Минфин обязан выплатить Ахмедовой компенсацию, но ее размер был снижен до 300 тысяч рублей.

Комментариями Патимат Ахмедовой относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал о деле махачкалинца Зайнулабидина Мирзабекова, который также добивается компенсации за незаконное уголовное преследование по делу о наркотиках. Мужчина, который провел в заключении восемь лет по сфальсифицированному обвинению, просит взыскать с государства 414 миллионов рублей.

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