Мать военного из Кабардино-Балкарии добилась компенсации за его гибель

12 сентября 2024, 04:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Кабардино-Балкарии Ирина Гонокова требовала от Минобороны России 15 млн рублей в качестве компенсации, но суд снизил эту сумму в десять раз.

Сын Гоноковой, служивший в Чите, в феврале 2023 года был направлен в командировку в Курскую область для “задач по охране и обороне государственной границы РФ”.

Согласно версии Минобороны, он погиб 4 апреля по вине своего сослуживца-срочника: когда сын Гоноковой сворачивал телефонный кабель в поле, его сослуживец выстрелил в его сторону из автомата. Военный из Кабардино-Балкарии получил ранение в голову и скончался на месте. В августе 2023 года его сослуживца приговорили к двум годам условно.

Ирина Гонокова обратилась в Нальчикский гарнизонный военный суд с требованием компенсации за гибель сына от Минобороны РФ и воинской части. Согласно информации на сайте суда, иск был подан в ноябре 2023 года, но после определения подсудности рассматривался иной инстанцией.

Ответчики не признали иск, заявив, что «фактический причинитель вреда уже установлен». Они также подвергли сомнению, что Гонокова действительно «претерпела чувства невосполнимой утраты, горя и тревоги» в результате гибели сына, отмечает “Газета Юга”.

Суд, тем не менее, установил, что инцидент стал возможным по вине командного состава, который не организовал должный контроль за оружием и боеприпасами. В связи с этим иск Гоноковой был удовлетворен частично: суд снизил сумму компенсации морального вреда с 15 млн рублей до 1,5 млн, а сумму компенсации судебных расходов - с 50 до 20 тысяч рублей.

Комментариями Ирины Гоноковой относительно решения суда по иску "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Жительница Кабардино-Балкарии Ирина Гонокова требовала от Минобороны России 15 млн рублей в качестве компенсации, но суд снизил эту сумму в десять раз.