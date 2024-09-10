10 сентября 2024, 09:04

Краснодарцы пригрозили чиновникам акцией протеста из-за проблемы с газоснабжением

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Жители станицы Старокорсунская в Краснодаре записали видеообращение к властям с требованием решить проблему с отсутствием подачи газа в их дома. Они пригрозили, что заблокируют автодорогу, если не будет реакции на их требование.

Видеообращение жителей станицы Старокорсунская в Краснодаре опубликовал 9 сентября телеграм-канал "Утренний Юг". На кадрах ролика показаны несколько десятков человек.

По словам станичников, в результате конфликта между ООО "Краснодаргоргаз" и ООО "Зеленчукская ВВФ" их дома остались без газоснабжения. Авторы обращения пожаловались, что не могут приготовить пищу, сходить в душ.

"Почему мы стали заложниками этой ситуации, мы требуем объяснений от администрации города Краснодар", – сказал на видео один из местных жителей.

Он заявил, что власти вынуждают пойти станичников на крайние меры. "Вы представляете, что будет, если мы перекроем всей массой наших людей дорогу? Будем ходить по пешеходному переходу, не останавливаясь. Мы остановим все грузы, все автобусы. Что произойдет в этом случае?" – задался он вопросом.

Жители некоторых местных населенных пунктов уже прибегали к акциям протестов. Когда они стали их проводить, то от чиновников последовала незамедлительная реакция на их обращения, отметил он.

"Просим вас содействовать в решении наших проблем, так как на территории проживает 80 процентов пенсионеров и 20 процентов – несовершеннолетние дети", – сказала на видео другая жительница станицы.

Она уточнила, что газоснабжения нет как минимум трое суток.

Еще жительница Старокорсунской указала, что подача газа отсутствует с 5 сентября. Она пожаловалась, что ей ранее пришлось обратиться к президенту России, чтобы подключить дом к газопроводу, и что многие станичники заплатили за подключение газа крупные суммы.

Этот пост в телеграм-канале "Утренний Юг" на 09.00 мск 10 сентября набрал 421 просмотр, пользователи не оставили комментариев.

На 09.00 мск на сайте администрации Краснодара и на сайте администрации Старокорсунского сельского округа нет комментариев относительно жалобы жителей станицы на отсутствие газоснабжения в их домах.

"Кавказский узел" также писал, что 20 июля жители жилого комплекса "Краски" в Краснодаре перекрыли дорогу в связи с отсутствием воды и света. На место акции протеста прибыл мэр Краснодара, который оставался на месте, пока не возобновилась подача электричества.

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Примечание:

"Жители более 5000 домов на Кубани остались без электричества", "Затянувшийся ремонт Цветного бульвара рассердил сочинцев", "Жители Горячего Ключа пожаловались на проблему с подачей воды в условиях жары".

Автор: "Кавказский узел"

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