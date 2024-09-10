10 сентября 2024, 08:12

Правозащитница из Ростова-на-Дону пожаловалась на волокиту с возбуждением дела о нападении

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В Ростове-на-Дону полицейские затянули со сроками принятия решения о возбуждении уголовного дела о нападении на юристку, которая защищает права военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях. В полиции заявили, что необходимо провести дополнительную проверку, рассказала она.

Как информировал "Кавказский узел", 16 августа в Ростове-на-Дону подвергалась нападению местный юрист, которая оказывает правовую помощь военнослужащим, отказывавшимся участвовать в боевых действиях. Об инциденте она рассказала на условиях анонимности. В нападении на юриста усматриваются признаки преступлений по нескольким уголовным статьям, но виновные вряд ли будут найдены, считают ее коллеги.

Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону отказались возбуждать уголовное дело по заявлению местной юристки о нападении, совершенном на нее 16 августа. В полиции ей заявили, что необходимо продлить сроки проверки изложенных ею данных. Юристка отметила, что, согласно закону, у полицейских окончательный срок вынесения решения по ее заявлению истечет в 20-х числах сентября, передал 9 августа "Ростов-на-Дону Онлайн"

Юристка также подчеркнула, что в полиции ей должны были сообщить о принятии решения по ее заявлению до 6 сентября. "Запросили определенные документы, запросили запись с камеры видеонаблюдения дома, где я живу. Побои я сняла, экспертизу провели, установлен ушиб ребра и мягких тканей на лице", – пояснила она.

Напомним, юристка считает, что подверглась нападению из-за своей деятельности. Она рассказала, что сталкнулась с угрозами – они ей стали поступать после того, как журналисты опубликовали расследование о пытках на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке.

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Примечание:

"Обвинение запросило реальные сроки для активистов в Ростове-на-Дону", "Ростовская активистка Спорышева покинула Россию после обыска", "Знакомые ростовского активиста Березикова не поверили в версию о суициде".

Автор: "Кавказский узел"

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