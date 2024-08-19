Юристы оценили возможность уголовного преследования за нападение на коллегу в Ростове-на-Дону

19 августа 2024, 21:40

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Юрист из Ростова-на-Дону напугана после нападения и намерена обратиться в полицию, рассказали ее знакомые. Люди с оружием приезжали и в дом, где ранее жил правозащитник Максим Ведоправ, который вместе с девушкой обнародовал данные о нарушении прав отказавшихся участвовать в боевых действиях военных. В нападении на юриста усматриваются признаки преступлений по нескольким уголовным статьям, но виновные вряд ли будут найдены, считают ее коллеги.

Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону неизвестный нанес несколько ударов местному юристу, которая оказывает правовую помощь военнослужащим, отказывавшимся участвовать в боевых действиях. Пострадавшая сообщила о нападении на условиях анонимности.

Ростовская юрист, которой неизвестный мужчина нанес несколько ударов за оказание правовой помощи военнослужащим, отказывавшимся участвовать в боевых действиях, не испытывает стойкого расстройства здоровья, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Стойких последствий нет, в травмпункте зафиксировали ушиб мягких тканей лица и ушиб ребра. Последний раз, когда мы у нее спрашивали, то есть 18 августа, она сетовала, что очень испугана после нападения и жаловалась на проблемы со сном в первую ночь после этого инцидента", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Она не отказалась от идеи написать заявление в полицию. "Она говорила, что планирует подать заявление в полицию. Сделает это, как только сможет", - отметил источник.

Он также рассказал, что юрист, которая помогала военным, отказывающимся от участия в боевых действиях, и правозащитник Максим Ведоправ оказались в центре внимания после публикации издания Astra, в котором рассказывается о пытках на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке.

Максим Ведоправ подтвердил "Кавказскому узлу", что военные заинтересовались ими после этой публикации.

"Вчера я съехал. Хозяйка выставила на продажу дом в частном секторе, который я арендовал. Угроз в мой адрес не поступало. Сегодня ночью в дом, где я ранее проживал, после публикации "Астры" пытались вломиться <люди> с оружием. В 4 утра приехали какие-то <люди> на УАЗ «Патриот» без номеров. Перепрыгнули через забор и начали ломать дверь. Хозяйка пояснила, что я там больше не проживаю, и они уехали. То есть в момент их визита меня не было в этом доме. Я переехал за день до событий", - рассказал он.

Правозащитник уверен, что правоохранительные органы ему не помогут. "В полицию обращаться бессмысленно. Они заявляют, что не имеют полномочий против военных и перенаправляют в военно-следственное управление СК России по ДНР", - отметил он.

За нападение на юриста может грозить до 10 лет лишения свободы, если есть угроза для жизни, считает юрист Правозащитного центра "Мемориал"*.

"В статье 296 УК РФ предусмотрено уголовное наказание за угрозу убийством, причинением вреда здоровью, в том числе совершенную с применением насилия, в отношении защитника в связи с производством предварительного расследования, рассмотрением дел или материалов в суде. При отсутствии у девушки такого статуса, содеянное может квалифицироваться как предшествовавшие нападению угрозы убийством и, в зависимости от тяжести полученного вреда здоровью, как умышленное причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга. Наказанием может быть лишение свободы до трех лет, если нет угрозы жизни, а если есть, то от 5 до 10 лет», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Исходя из политических приоритетов властей, особого рвения по части возбуждения и расследования уголовного дела по факту нападения на юриста от правоохранительных органов ожидать не приходится

По ее словам, силовики не заинтересованы в поиске и наказании нападавших. "В данном случае, учитывая, что юрист представляла интересы военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях, особого рвения по части возбуждения и расследования уголовного дела по факту нападения на юриста от правоохранительных органов ожидать не приходится", - указала она.

Адвокат правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* Валерия Ветошкина*, в свою очередь, считает, что действия нападавших должны квалифицироваться по статье 295 УК РФ.

"Согласно этой статье, это посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, например защитника, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность. Наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На 21.40 мск 19 августа на сайте следственного управления СКР по Ростовской области и на сайте управления МВД по региону нет комментариев относительно информации о нападении на юриста в Ростове-на-Дону.

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