Юристка из Ростова-на_ДОну после нападения, фото: https://t.me/astrapress/62169

19 августа 2024, 09:01

Юристка подвергалась нападению в Ростове-на-Дону после попытки защитить права военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростове-на-Дону неизвестный нанес несколько ударов местной юристке, которая оказывает правовую помощь военнослужащим, отказывавшимся участвовать в боевых действиях.

По словам жительницы Ростова-на-Дону, поздно вечером 16 августа она вышла на прогулку с собакой, к ней подошел мужчина в военной форме и нанес ей удары в лицо и по ребрам.

Ростовчанка добежала до подъезда и закрыла дверь, после чего нападавший ударил по двери снаружи, но не смог войти в подъезд, передал 18 августа "Ростов-на-Дону Онлайн". Издание не приводит имя женщины.

Жительница Ростова-на-Дону считает, что подверглась нападению из-за своей деятельности. Она рассказала, что уже сталкивалась ранее с угрозами. "Вот ты заедешь с Ростова в Донецк, а твоя машина, не дай бог, взорвется или обстреляют, и тебя никто не сможет найти. А потом машину найдут на боевой позиции, где-нибудь на передовой", – привело издание слова ростовчанки.

Юристка из Ростова-на-Дону защищает некоторых из военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Она сняла побои, нанесенные ей во время нападения, сообщил 17 августа телеграм-канал "Astra". Юристка столкнулись с давлением после того, как журналисты опубликовали расследование о пытках на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке, отметил телеграм-канал

На 09.00 мск 19 августа на сайте следственного управления СКР по Ростовской области и на сайте управления МВД по региону нет комментариев относительно информации о нападении на юристку в Ростове-на-Дону.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Обвинение запросило реальные сроки для активистов в Ростове-на-Дону", "Ростовская активистка Спорышева покинула Россию после обыска", "Знакомые ростовского активиста Березикова не поверили в версию о суициде".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 августа 2024, 09:53

19 августа 2024, 08:12

19 августа 2024, 07:43

19 августа 2024, 06:49

19 августа 2024, 05:54

  • Контрактник из Астраханской области убит на Украине

    Военнослужащий-контрактник Николай Рудиков убит в зоне военной операции, сообщили власти Икрянинского района. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 364 бойцов из Астраханской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи