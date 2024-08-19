Юристка подвергалась нападению в Ростове-на-Дону после попытки защитить права военных

19 августа 2024, 09:01

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В Ростове-на-Дону неизвестный нанес несколько ударов местной юристке, которая оказывает правовую помощь военнослужащим, отказывавшимся участвовать в боевых действиях.

По словам жительницы Ростова-на-Дону, поздно вечером 16 августа она вышла на прогулку с собакой, к ней подошел мужчина в военной форме и нанес ей удары в лицо и по ребрам.

Ростовчанка добежала до подъезда и закрыла дверь, после чего нападавший ударил по двери снаружи, но не смог войти в подъезд, передал 18 августа "Ростов-на-Дону Онлайн". Издание не приводит имя женщины.

Жительница Ростова-на-Дону считает, что подверглась нападению из-за своей деятельности. Она рассказала, что уже сталкивалась ранее с угрозами. "Вот ты заедешь с Ростова в Донецк, а твоя машина, не дай бог, взорвется или обстреляют, и тебя никто не сможет найти. А потом машину найдут на боевой позиции, где-нибудь на передовой", – привело издание слова ростовчанки.

Юристка из Ростова-на-Дону защищает некоторых из военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Она сняла побои, нанесенные ей во время нападения, сообщил 17 августа телеграм-канал "Astra". Юристка столкнулись с давлением после того, как журналисты опубликовали расследование о пытках на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке, отметил телеграм-канал

На 09.00 мск 19 августа на сайте следственного управления СКР по Ростовской области и на сайте управления МВД по региону нет комментариев относительно информации о нападении на юристку в Ростове-на-Дону.

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