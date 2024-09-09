Республики юга России оказались последними в рейтинге рынка труда

09 сентября 2024, 03:41

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Аутсайдерами рейтинга регионов по ситуации на рынке труда стали республики юга России, где уровень безработицы высок, а уровень заработной платы низок. На последнем месте рейтинга находится Ингушетия.

Как писал "Кавказский узел", по данным на август 2022 года последние места рейтинга регионов России по рынку труда заняли республики Северного Кавказа. Наихудший результат у Ингушетии. Не изменилась ситуация и в августе 2023 года, Ингушетия вновь оказалась на последнем месте.

Очередной рейтинг регионов России по ситуации на рынке труда опубликовало сегодня, 9 сентября РИА "Новости". Итоговый балл, который был присвоен каждому региону, рассчитывается на основании восьми показателей, в числе которых уровень оплаты труда, занятость, условия труда, емкость рынка труда.

Из числа регионов юга России самое высокое, 17 место занял Краснодарский край, набравший 76,40 балла из 100 возможных. Волгоградская (73,32 балла) и Ростовская (72,91 балла) области расположились по соседству на 22 и 23 местах. Следующий регион юга России - Ставропольский край - оказался лишь на 42 месте (66,02 балла).

Астраханская область, набравшая 61,22 балла, находится на 57 месте, Адыгея (57,01 балла) - на 65 месте, Калмыкия (35,29 балла) - на 78 месте, Карачаево-Черкесия (31,37 балла) - на 79 месте, Северная Осетия (27,94 балла) - на 80 месте, Кабардино-Балкария (24,25 балла) - на 81 месте, Чечня (21,86 балла) - на 83 месте, Дагестан (18,06 балла) - на 84 месте, Ингушетия (6,70 балла) - на 85 месте.

При этом Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия стали лидерами по увеличению рейтингового балла по сравнению с 2023 годом.

Первое место рейтинга заняла Москва, набравшая 98,10 балла из 100 возможных.

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