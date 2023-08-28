Республики юга России оказались худшими в рейтинге рынка труда

28 августа 2023, 01:55

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В рейтинге регионов России по рынку труда последние места заняли республики юга России. Здесь уровень безработицы превышает средние показатели по стране, а зарплаты малы. На последнем месте рейтинга расположилась Ингушетия.

Как писал "Кавказский узел", по данным на август 2022 года последние места рейтинга регионов России по рынку труда заняли республики Северного Кавказа. Наихудший результат у Ингушетии.

Рейтинг регионов России по рынку труда опубликовало сегодня, 28 августа РИА "Новости". При расчете были проанализированы восемь показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, емкость рынка труда. На основе этих данных каждому региону присваивался рейтинговый балл.

Среди регионов юга России выше всех в рейтинге расположился Краснодарский край (15 место), набравший 70,8 балла из 100. Ростовская область оказалась на 21 месте (68,0 балла), Волгоградская область - на 24 месте (66,9 балла), Ставропольский край - на 45 месте (60,6 балла), Астраханская область - на 69 месте (51,0 балла), Адыгея - на 72 месте (48,3 балла).

На последних местах рейтинга расположились республики юга России: Калмыкия - на 77 месте (29,5 балла), Карачаево-Черкесия - на 79 месте (18,5 балла), Дагестан - на 80 месте (17,1 балла), Северная Осетия - на 82 месте (14,1 балла), Кабардино-Балкария - на 83 месте (13,7 балла), Чечня - на 84 месте (12,1 балла), а Ингушетия - на 85, последнем месте (6,4 балла).

Для сравнения, на первом месте рейтинга оказалась Москва, набравшая 97,9 балла.

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