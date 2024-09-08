Ростовский прокурор осужден за попытку повлиять на следствие

08 сентября 2024, 00:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил бывшего прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева к четырем годам и двум месяцам колонии, признав виновным в покушении на мошенничество.

Приговор бывшему прокурору вынес Пролетарский районный суд.

По данным дела, в апреле 2023 года прокурор Железнодорожного района Александр Алексеев получил от неназванного гражданина 925 тысяч рублей, за которые он обещал изучить материалы уголовного дела в отношении другого гражданина, сообщить о доказательствах, собранных против него, и выяснить, как идет расследование. Кроме того, он должен был повлиять на следователей для того, чтобы они не ходатайствовали о заключении упомянутого гражданина под стражу. После получения денежных средств Алексеев был задержан, пишет 6 сентября "Коммерсант".

Бывший прокурор признан виновным в покушении на мошенничество (часть 30 статьи 30 - часть 3 статьи 159 УК РФ) и приговорен к четырем годам и двум месяца колонии общего режима. Ему также запрещено занимать должности в органах госвласти на два года. Алексеев лишен чина старшего советника юстиции.

Комментариями от Алексеева или его официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле суд приговорил бывшего заместителя начальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Еще два фигуранта дела получили условные сроки.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.