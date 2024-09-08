08 сентября 2024, 00:33

Ростовский прокурор осужден за попытку повлиять на следствие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил бывшего прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева к четырем годам и двум месяцам колонии, признав виновным в покушении на мошенничество.

Приговор бывшему прокурору вынес Пролетарский районный суд.

По данным дела, в апреле 2023 года прокурор Железнодорожного района Александр Алексеев получил от неназванного гражданина 925 тысяч рублей, за которые он обещал изучить материалы уголовного дела в отношении другого гражданина, сообщить о доказательствах, собранных против него, и выяснить, как идет расследование. Кроме того, он должен был повлиять на следователей для того, чтобы они не ходатайствовали о заключении упомянутого гражданина под стражу. После получения денежных средств Алексеев был задержан, пишет 6 сентября "Коммерсант".

Бывший прокурор признан виновным в покушении на мошенничество (часть 30 статьи 30 - часть 3 статьи 159 УК РФ) и приговорен к четырем годам и двум месяца колонии общего режима. Ему также запрещено занимать должности в органах госвласти на два года. Алексеев лишен чина старшего советника юстиции.

Комментариями от Алексеева или его официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле суд приговорил бывшего заместителя начальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Еще два фигуранта дела получили условные сроки.

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Примечание:

"Вынесен приговор по делу о многомиллионном обмане дольщиков в Ростове-на-Дону", "Полиция отказалась расследовать дело о мошенничестве Натальи Стришней", "Кубанский полицейский арестован по делу о мошенничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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