29 июля 2024, 02:28

Бывший замначальника Южного таможенного управления приговорен к реальному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего заместителя начальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Еще два фигуранта дела получили условные сроки.

"Кавказский узел" писал, что в июле 2021 года был задержан заместитель начальника Южного таможенного управления Александр Скрипкин по подозрению в мошенничестве на 85 миллионов рублей при покупке ведомством административного здания. Вместе с ним был задержан учредитель коммерческой организации, которая победила в электронном аукционе. На суде обвинение запросило для Скрипкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки, восемь с половиной лет колонии строгого режима. Еще для двоих фигурантов дела - три года и семь лет общего режима.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю начальника Южного таможенного управления Александру Скрипкину, сообщает 28 июля 161.ru.

Скрипкин признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий и приговорен к восьми годам колонии по первой статье и трем с половиной - по второй. Общий срок составил восемь лет и один месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Кроме того, у Скрипкина конфискуют 500 тысяч рублей.

Осужденный находится в СИЗО с 16 июля 2021 года, это время будет зачтено в срок из расчета один день в изоляторе за один день в колонии.

Бывший начальник контрактной службы Южного таможенного управления Екатерина Радченко осуждена по данному делу условно на три года с испытательным сроком в два года. Суд счел ее виновной в том, что она помогала Скрипкину в превышении полномочий, пишет Donday.ru.

Третий фигурант дела, владелец компании "КСМ-14", которая победила в электронном аукционе на строительство здания для таможни, Владислав Григориадис признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам условного срока с тремя годами испытательного. Он добровольно возместил Южному таможенному управлению 49 миллионов рублей, в связи с чем производство по гражданским искам было прекращено.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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