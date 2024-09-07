Житель Таганрога осужден за попытку присоединиться к украинским военным

07 сентября 2024, 04:20

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К девяти годам лишения свободы приговорил суд 21-летнего жителя Таганрога, который был задержан при попытке попасть на территорию Украины, чтобы участвовать в боевых действиях против российских военных.

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Таганрога виновным в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, 21-летний житель Таганрога установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, которое признано на территории Российской Федерации террористическим и запрещено. С территории Белгородской области он пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил России. Однако он был задержан сотрудниками ФСБ, пишет 6 сентября 1rnd.ru.

Молодому человеку было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации - "приготовление к государственной измене" и "приготовление к участию в деятельности террористической организации".

Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части срока - в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, информирует РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 августа в Ростове-на-Дону была задержана военнослужащая одной из частей Южного военного округа, которая, как утверждает следствие, передала украинской стороне информацию о военных объектах. 14 августа она была арестована на два месяца.

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