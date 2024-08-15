15 августа 2024, 03:25

Подозреваемая в госизмене сотрудница воинской части в Ростове-на-Дону арестована

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Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца сотрудницу одной из воинских частей Южного военного округа, которая подозревается в госизмене.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа в Ростове-на-Дону была задержана военнослужащая одной из частей Южного военного округа, которая, как утверждает следствие, передала украинской стороне информацию о военных объектах.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал 13 августа на два месяца сотрудницу воинской части Южного военного округа, которая подозревается в госизмене и передаче информации сотрудникам Главного управления разведки министерства обороны Украины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

Ведомство также сообщило, что в настоящее время задержанная уже не является сотрудницей министерства обороны Российской Федерации, она была уволена, после чего устроилась работать в коммерческую фирму.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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