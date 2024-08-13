Военнослужащая задержана в Ростове-на-Дону по делу о госизмене

13 августа 2024, 12:29

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Ростовчанка, которая является военнослужащей одной из частей Южного военного округа, передала украинской стороне информацию о военных объектах, входящих в его состав, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, служившая с января 2023 года в одной из войсковых частей Южного военного округа жительница Ростова-на-Дону получила от разведки Минобороны Украины задание и собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Эту информацию она через мессенджер передала иностранной спецслужбе и была задержана.

В отношении жительницы Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы управления ФСБ по Ростовской области.

(Статья 275 УК РФ "Госизмена" предусматривает до пожизненного лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

"Кавказский узел" также писал, что 31 июля стало известно, что суд отправил под арест на два месяца жителя Ростовской области, подозреваемого в передаче украинской спецслужбе сведений о расположении военного объекта.

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