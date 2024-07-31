Житель Ростовской области арестован по делу о госизмене

31 июля 2024, 13:22

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Суд отправил под арест на два месяца жителя Ростовской области, подозреваемого в передаче украинской спецслужбе сведений о расположении военного объекта.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля стало известно, что силовики задержали жителя Ростовской области, который, по версии ФСБ, в апреле передал украинской спецслужбе сведения о расположении военного объекта и покупал по заданию куратора элементы для взрывного устройства. Дело расследуется по статьям о госизмене (275 УК РФ) и подготовке к изготовлению взрывчатых веществ (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону отправил подозреваемого под стражу, сообщил сотрудник пресс-службы областного УФСБ. "Фигурант уголовного дела арестован на два месяца, он в СИЗО", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

На сайте суда, по состоянию на 13.20 мск, нет информации об этом решении.

Напомним, 26 июля стало известно, что сотрудник ростовского предприятия задержан по подозрению в передаче Украине информации о дислокации подразделений российской армии.

В июне студент из Таганрога Владислав Поручиков был приговорен к девяти годам колонии, суд признал его виновным в госизмене и попытке завербоваться в запрещенную террористическую организацию.

После начала военной операции на Украине российские силовики активнее возбуждают уголовные дела о госизмене, а апелляционные суды оставляют приговоры в силе, прокомментировали юристы приговор Поручикову.

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