Подозреваемый в госизмене задержан в Ростовской области

30 июля 2024, 18:00

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Силовики задержали жителя Ростовской области по делу о госизмене. Он передал украинской спецслужбе сведения о расположении одного из военных объектов и покупал по заданию куратора элементы для взрывного устройства, предположило следствие.

В Ростовской области задержан подозреваемого в госизмене (статья 275 УК РФ) и подготовке к изготовлению взрывчатых веществ (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 223.1 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, житель Ростовской области в апреле по заданию украинской спецслужбы передал украинской стороне данные о месторасположении подразделений вооруженных сил Российской Федерации, что могло нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, а также начал приобретать компоненты для того, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство после того, как получил инструкцию от представителя украинской спецслужбы, сообщил сегодня со ссылкой на информацию ведомства "Коммерсант".

У подозреваемого изъяли средства связи, которые он использовал для общения с куратором украинской стороны, а также элементы самодельного взрывного устройства.

Издание 161.ру опубликовало видео, предоставленное ведомством. На записи подозреваемого приводят в нежилой дом, он и силовики поднимаются по ступенькам. Подозреваемый и силовики стоят на разбросанных кирпичах внутри здания. "Вот здесь пакет был?", - спрашивает голос за кадром. "Да", - отвечает подозреваемый, сообщив, что ему написали, где забрать пакет. По его словам, в пакете были деньги. На вопрос сколько, он сообщил, что "70 тысяч", не уточнив валюту.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля стало известно, что сотрудник одного из ростовских предприятий был задержан ФСБ по подозрению в передаче Украине информации о дислокации подразделений российской армии.

18 июня стало известно, что студент из Таганрога Владислав Поручиков приговорен к девяти годам колонии. Суд признал его виновным в госизмене и попытке завербоваться в запрещенную террористическую организацию. После начала военной операции на Украине российские силовики активнее возбуждают уголовные дела о госизмене, а апелляционные суды оставляют приговоры в силе, прокомментировали юристы приговор Поручикову.

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