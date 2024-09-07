Кубанские экологи сочли повторное внесение коллег в реестр иноагентов примером давления на активистов

07 сентября 2024, 02:22

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Повторное внесение "Гражданской инициативы против экологической преступности"* в реестр иноагентов является примером давления властей на активистов, которые выступают за охрану окружающей среды, заявили кубанские экологи. По их словам, из-за давления властей многие коллеги отказываются от общественной деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 9 января 2022 года глава "Гражданской инициативы против экологической преступности"* Дмитрий Шевченко сообщил, что Минюст России провел проверку организации, не нашел иностранного финансирования и исключил ее из реестра иностранных агентов. Однако в конце августа организация вновь была внесена в реестр иноагентов.

Проверка Минюста показала, что в 2018-2019 годах финансовые поступления и автомобиль были получены "Гражданской инициативой против экологической преступности" от отделения "Совет Гринпис" - Greenpeace**. Министерство посчитало, что организация нарушила закон, не обратившись с заявлением о внесении сведений в реестр НКО-иноагентов. 25 октября 2019 года Минюст России по итогам внеплановой документарной проверки включил ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. По мнению руководителя экологов Дмитрия Шевченко, деятельность организации, которая занимается противопожарной деятельностью, "сильно раздражает власть и отдельных чиновников, которым не нравится общественный контроль".

Глава автономной некоммерческой организации "Гражданская инициатива против экологической преступности"* Дмитрий Шевченко рассказал 6 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что узнал о внесении организации в реестр иноагентов их СМИ. По его словам, ему "никто не позвонил, никто не сообщил, никто никаких проверок организации не проводил; это известие свалилось, как снег на голову".

Негативное отношение общества к организациям, признанным иноагентами, растет,

"Сейчас мы заняты тем, что пытаемся разобраться, за что все-таки нас признали иноагентами. Деятельность организации мы остановили до выяснения всех обстоятельств дела. Естественно, мы хотим знать, что явилось причиной. Закон мы не нарушали. Однако, как вам известно, в 2022 году федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" претерпел изменения в сторону ужесточения, и у властей появилась возможность поражать в правах российские общественные организации даже без объяснения причин и даже оповещения нас. Членов организации, признанной иноагентом, просто ставят перед фактами. Да мы, собственно, и не можем продолжать заниматься экологической деятельностью, потому что, согласно новому закону, мы поражены во всех правах: не имеем права писать запросы и получать ответы, не имеем права проводить общественные проверки и мониторинг окружающей среды… Единственное, что должны, так это отчитываться перед государством. При этом негативное отношение общества к организациям, признанным иноагентами, растет, несмотря на то, что все мы работаем в интересах нашей страны и наших граждан и никакими иноагентами, конечно же, не являемся. Нашу организацию уже второй раз включили в реестр иноагентов. Первый раз в 2019 году, когда мы получали финансовую поддержку от российской организации «Гринпис»**. Но потом власти разобрались, что организация "Гринпис"** была зарегистрирована в РФ, и речи об иностранном финансировании не могло и быть. Но тогда хотя бы смогли разобраться, и в 2021 году нас исключили из реестра иноагентов. В этот раз, в отличие от 2019 года, принятие этого решения совершенно лишено какой-либо юридической процедуры. Однако, как я и сказал, сейчас мы заняты именно выяснением причин, хотя закон с изменениями от 2022 года построен так, что признать иноагентом можно любого", - рассказал Дмитрий Шевченко.

Он связал внесение организации в реестр с экологической деятельностью. "Наша организация осуществляла общественный экологический контроль и мониторинг окружающей среды в крае, что раздражало чиновников", - напомнил Шевченко.

По словам эколога, его коллеги, которые также занимаются экологической деятельностью, ощущают на себе прессинг и рискуют тоже оказаться в списке иноагентов.

Член экологического совета Новороссийска, член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Татьяна Трибрат также считает, что "Гражданскую инициативу против экологической преступности"* внесли в реестр иноагентов в связи с активной экологической деятельностью.

"Конечно, давление есть на экологов и на общественных деятелей, которые не согласны с экологическими проблемами в крае и критикуют власть, предлагают им альтернативные способы решения проблем и гласно заявляют об этом", - сказала Трибрат корреспонденту "Кавказского узла".

Люди понимают, что заниматься экологией им не дадут, и сами закрывают свои организации под прессингом

По ее словам, только в Новороссийске со времен введения закона об иноагентах были закрыты или закрылись самостоятельно 11 экологических общественных организаций. "Люди понимают, что заниматься экологией им не дадут, и сами закрывают свои организации под прессингом", - заявила Трибрат.

Эколог, директор частного учреждения "Институт региональных биологических исследований" Валерий Бриних также считает внесение "Гражданской инициативы против экологической преступности"* в реестр иноагентов "давлением на общественное образование экологов, требующих наведения порядка в экологической сфере".

Он привел личный пример борьбы с властями против преследований. "В 2014 году за мной началось преследование за мою экологическую деятельность по обвинению в экстремизме, а в 2015 году мне предъявили обвинение… Ушло два года жизни, нервов и здоровья… В результате суд прекратил дело из-за отсутствия в моих деяниях состава преступления. Я добился закрытия дела, но потерял почти 100% зрения. Один глаз у меня не видит ничего вообще, а другой - всего на 10 %. Читать и писать мне помогает супруга, когда у нее есть свободное от работы время. Так что такой ценой оборачивается борьба с властями для общественных деятелей, которые желают своей стране процветания и борются за это", - рассказал он.

По словам Бриниха, власти перестали беспокоить его после того, как он ослеп. "Мою инвалидность они, видимо, получили в качестве бонуса и оставили меня в покое", - сказал он.

Комментируя внесение "Гражданской инициативы против экологической преступности"* в реестр иноагентов, Бриних заявил, что таким образом власти ненужной отчетностью отнимают время у активистов от занятия общественной деятельностью, тем самым отстраняя их от контроля деятельности чиновников. Кроме того, по его словам, из-за ярлыка "иноагента" экологи и экологические организации теряют доверие граждан.

Экологи мешают властям совершать экологические преступления

Представитель одной из экологических организаций на правах анонимности также назвал внесение "Гражданской инициативы против экологической преступности"* в реестр иноагентов "преследованием за общественную деятельность". "Меня также преследовали вплоть до физической расправы. Других сажали в тюрьмы, возбуждали уголовные дела. Организацию Дмитрия Шевченко вторично объявили иноагентом. Экологи мешают властям совершать экологические преступления - это и является причиной притеснений. Но вряд ли такие методы и отношение к экологам помогут России и Краснодарскому краю избавиться от проблем мусорных свалок, вырубки ценных лесов, сохранения водных ресурсов и чистоты воздуха. Скоро совсем не останется людей, которые занимаются проблемами экологии. И что тогда? Ведь чиновники сами живут в этой среде. Самое лучшее решение проблем в обществе - это сотрудничество властей с общественностью, а не борьба с нами", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, для Дмитрия Шевченко в том случае, если он захочет продолжать свою деятельность, оптимальным будет ликвидировать "Гражданскую инициативу против экологической преступности"* и создать новую организацию. Однако, добавил эколог, и тут есть риск, что уже новую организацию внесут в реестр иноагентов.

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* внесена в реестр иноагентов.

** признана в России нежелательной организацией.

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