Минюст второй раз объявил иноагентом экологическую организацию с Кубани

30 августа 2024, 22:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Организация "Гражданская инициатива против экологической преступности"* внесена в реестр иноагентов, сообщил Минюст России. Организация второй раз включена в реестр иноагентов и в этот раз, в отличие от 2019 года, процедура принятия этого решения абсолютно непрозрачна, заявила НКО

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2019 года Горячеключевской городской суд оштрафовал организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности"* после ее проверки Минюстом России. 10 марта 2020 года Краснодарский краевой суд направил дело на новое рассмотрение, однако 15 мая 2020 года суд в Горячем Ключе вновь назначил организации штраф в размере 300 тысяч рублей. В августе 2020 года Краснодарский краевой суд оставил без изменения штраф некоммерческой организации "Гражданская инициатива против экологической преступности"*, которая была признана иностранным агентом. Глава организации заявил, что оспорит это решение. 9 января 2022 года глава организации Дмитрий Шевченко сообщил, что Минюст России провел проверку экологической организации "Гражданская инициатива против экологической преступности"*, не нашел иностранного финансирования и исключил ее из реестра иностранных агентов.

Проверка Минюста показала, что в 2018-2019 годах финансовые поступления и автомобиль были получены "Гражданской инициативой против экологической преступности" от отделения "Совет Гринпис" - Greenpeace. Министерство посчитало, что организация нарушила закон, не обратившись с заявлением о внесении сведений в реестр НКО-иноагентов. 25 октября 2019 года Минюст России по итогам внеплановой документарной проверки включил ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. По мнению руководителя экологов Дмитрия Шевченко, деятельность организации, которая занимается противопожарной деятельностью, "сильно раздражает власть и отдельных чиновников, которым не нравится общественный контроль".

Автономная некоммерческая организацию информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности"* внесена в реестр иноагентов, сообщил сегодня Минюст России.

Причиной признания организации иностранным агентом Минюст назвал распространение недостоверной информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности. Организация "принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами", говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Гражданскую инициативу против экопреступности"* уже во второй раз за ее 6-летнюю историю признали НКО-иностранным агентом, говорится в сообщении в сообществе организации "ВКонтакте"



"В 2019 году нас наказали за борьбу с ландшафтными пожарами и поддержку пожарных добровольцев, в 2024-м - вообще непонятно за что и под каким таким "иностранным влиянием", по мнению функционеров Минюста, мы оказались.

В прошлый раз хотя бы действовали какие-то процедуры, соблюдалась бюрократическая формалистика: мы могли участвовать в проверке, обжаловать действия чиновников, как-то себя защищать. В этот раз все не так: никаких проверок кандидата в иноагенты уже не требуется, никакой публичной процедуры нет и в помине - тебя просто вносят в некий реестр и все", - говорится в сообщении организации.

Представители организации заявили, что не намерены "соблюдать все эти драконовские правила - о том, чтобы капслоком над каждым постом указывать, что ты верблюд, находящийся под иностранным влиянием"."Нам придется серьезно перестроить всю деятельность и медиаполитику. Частью этих изменений станет удаление нашего паблика в ВК, где нам с вами было так хорошо и весело все последние пять лет", - говорится в сообщении. При этом в описании паблика указано, что организация по сегодняшнему решению Минюста признана иноагентом.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.