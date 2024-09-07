Силовики отпустили братьев из станицы Лысогорская

07 сентября 2024, 00:24

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Дмитрий и Павел Масенко вернулись домой, силовики возвратили часть изъятого при обыске по делу о подготовке теракта, рассказала родственница молодых людей.

Как писал "Кавказский узел", силовики 6 сентября утром пришли с обысками по делу о подготовке теракта к жителям станицы Лысогорская - братьям Дмитрию и Павлу Масенко, и жителю Георгиевска Сергею Чикишову, изъяли технику, Коран и телефоны. Родные задержанных уверены в их невиновности.

Дмитрий и Павел Масенко, в доме которых в станице Лысогорской 6 сентября утром прошёл обыск, после чего они были увезены силовиками в неизвестном направлении, вернулись домой, сообщила их двоюродная сестра Дарья Паршукова.

"Их мурыжили по машинам, держали на парковке напротив ОВД. В само отделение не приводили. А потом просто отпустили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Из изъятого при обыске вернули телефоны матери и жены Дмитрия, а также ключ от кабинета их отца, иглотерапевта. "А ключи и документы от строящегося дома не отдали", - отметила Паршукова.

Сам Дмитрий Масенко и его супруга Диана отказались от комментариев в связи с тем, что они "всё еще в шоке".

Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю, куда корреспондент "Кавказского узла" обратился в пятницу днём с просьбой прояснить ситуацию и процессуальный статус братьев Масенко, не дала ответа.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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