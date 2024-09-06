Родные сообщили о задержании трех жителей Ставрополья по подозрению в подготовке теракта

06 сентября 2024, 18:47

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Силовики сегодня утром пришли с обысками по делу о подготовке теракта к жителям станицы Лысогорская, братьям Дмитрию и Павлу Масенко, и жителю Георгиевска Сергею Чикишову, изъяли технику, Коран и телефоны. Родные задержанных уверены в их невиновности.

Утром 6 сентября в частный дом, где проживают братья Дмитрий и Павел Масенко, пришли с обыском силовики в масках и с автоматами. Их было не менее четырех, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" двоюродная сестра Масенко Дарья Паршукова.

18-летний Павел учится в медицинском колледже в Пятигорске, а 21-летний Дмитрий уже его закончил и работает помощником своего отца, у которого в станице Лысогорской есть кабинет массажа и иглотерапии. Отец молодых людей много лет назад принял ислам, поэтому вся его семья исповедует ислам, мальчики - мусульмане с детства, отметила Паршукова.

Вообще никаких документов они не показали - и даже не представились, о том, что это полиция

Калитка была не закрыта, поэтому силовики просто зашли и начали кричать: "Поднимайтесь, полиция". В доме в этот момент спали Дмитрий и Павел, жена Дмитрия и их 3-летняя дочь, мать молодых людей, сообщила Дарья. "Всех подняли, Диму скрутили, стали всё обыскивать, женщин вывели в другую комнату, они не слышали разговора, Пашу увели в машину - и долго с ним разговаривали. Забрали все тетради, блокноты, книжки, у них есть новый дом, они сейчас строятся - все документы на этот дом забрали. Телефоны забрали все, даже кнопочный телефон у матери, она сейчас без связи. У Паши были сабли декоративные, их тоже забрали. При этом опись того, что забрали, не оставили, копию постановления об обыске тоже не оставили. Они зачитали им, по какой причине обыск, мол, якобы братья готовили теракт, но копию постановления не дали. Вообще никаких документов они не показали - и даже не представились, о том, что это полиция, семья знает только потому, что они вначале кричали: "Вставайте, полиция". А все же перепуганные были, растерялись. Они только спросили, откуда вы, мол, и те сказали, что из Ставрополя. Больше пока ничего не известно", - рассказала Паршукова.

Со слов девушки, во время обыска силовики говорили о неком Сергее, который и написал на братьев донос. "Он на Дмитрия заявление написал, сказали. А братья его едва знают, просто пару раз виделись в мечети", - отметила Паршукова.

Обыск продолжался с 6.00 до 10.30, после чего Дмитрия и Павла увезли в кабинет иглотерапии, и там тоже был обыск. "Еще с обыском пришли в дом нашего родственника, где в тот момент вообще была одна несовершеннолетняя девочка, они перелезли через забор, тоже в автоматами. Они ей толком ничего не объяснили, но испугали ее, позабирали тоже телефон, книжки и всё, где есть какие-то записи", - сообщила собеседница.

После обыска в кабинете иглотерапии Дмитрия и Павла увезли. "Я мальчишек знаю с детства, они выросли на моих глазах, это очень хорошие, порядочные ребята, умные, и вся семья очень хорошая, они не то, что теракт, они муху не обидят, не понимаю, как такое могло с ними произойти", - заявила Паршукова.

По словам супруги Дмитрия Масенко Дианы, силовики утверждали, что она также причастна к террористической группировке.

"Мы спали, в 6 утра заходят в дом непонятные люди и орут: "Подъем, полиция". Выдернули мужа из кровати, он спрашивает, что случилось, а они говорят "Ты сам знаешь, что случилось". Собрали нас и зачитали постановление, но на руки его не дали. Провели обыск. Брата мужа куда-то увели, а мужа стали в доме допрашивать, все комнаты осмотрели, изъяли все телефоны, ноутбук, ключи, документы от дома нового забрали, всё забрали. Якобы мы в террористической группировке состоим, которая хочет совершить теракт. Мой муж нигде не состоит!" - рассказала Диана.

По ее словам, силовики не позволили ей позвонить отцу Дмитрия. "Потом они их увезли, мужа и его брата, я хотела поехать к бабушке, чтобы взять у нее телефон и сообщить папе Дмитрия, его сейчас нет, я хотела ему позвонить, а они обратно к дому подъезжают и спрашивают, куда я собралась. Я сказала, что нужно отцу сообщить, а они говорят: "Никому ничего не сообщайте". Они и меня сначала забрали - мол, с нами поедешь. Когда Дима и Паша были в кабинете (иглотерапии), я в машине с силовиками была, и они меня допрашивали, говорили, что я якобы будущая смертница (Диана также мусульманка - прим. "Кавказского узла"). "Сколько смертниц сейчас", - говорит. Я сказала, что не хочу зло людям причинять, а он говорит: "Может, сейчас не хочешь, а через два года захочешь, откуда мне знать". Но потом меня отпустили всё же после этого разговора, а парней увезли. Я до сих пор в шоке", - сказала девушка.

Родные Масенко поехали в Георгиевск в прокуратуру (Лысогорская входит в состав Георгиевского городского округа). "В прокуратуре сказали сначала, что не будут с этим разбираться, сообщили, что задержанные в отделе МВД по Георгиевскому городскому округу. Но мы сказали, что все равно напишем заявление, и в итоге они его приняли (копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла"). После этого мы пошли в МВД. Насколько мы знаем, они сейчас там", - сообщила Диана.

В прокуратуре девушки увидели супружескую пару, мать была в слезах. Оказалось, что у них тоже сына забрали по подозрению в организации теракта.

Его родные рассказали, что сегодня утром у них также прошел обыск. "Мы живем в Георгиевске. Сегодня утром, ровно в 6.10, в дверь нашей квартиры постучали. Мой сын Сергей Чикишов как раз 10 минут, как вышел на работу, и пришли силовики. Один из них был в гражданской форме, он показал жене удостоверение в самом начале, она же дверь пошла открывать, но она спросонья ничего не увидела, а остальные документы не показывали. Еще двое были в масках, вооруженные пистолетами, но они были в кобуре у них, автоматов не было. И двое были - понятые", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Григорян.

Пришедшие сказали родителям, что их 19-летний сын подозревается в подготовке теракта. "У нас сын очень спокойный, домашний, учится, с учебы - на работу, с работы - домой. Он закончил с отличием колледж, на электрика, а теперь поступил на высшее, по компьютерам. И работает тут на одном предприятии. Они провели в доме обыск. Раскидали всё, что было. Мы просили их хотя бы обувь снять, у нас же трехлетний сын еще, но нет. Ребенок когда увидел чужих дядей в масках, опешил, конечно", - отметил Григорян.

Силовики забрали ноутбук и Коран. "Он у нас увлекается, любит читать. Жена сама ему заказала Коран через интернет. Но эта книга не относится к запрещенной литературе, они сами во время обыска это сказали", - отметил собеседник.

По его словам, силовики посоветовали, чтобы выяснить судьбу сына, обратиться в полицию. "Мы и приехали. Нам здесь ничего не говорили, тогда мы пошли в прокуратуру, это рядом. Там жена стала писать заявление, что произошло, они ведь даже бумагу не дали, что забрали ноутбук, ни копию постановления, ничего - обыск прошел с нарушениями. Плюс ей не сообщают, где находится ребенок. Она написала заявление, а после этого сын ей позвонил и сказал, что он в Ставрополе. Что какие-то бумаги подписал, но детали мы не знаем, не успели поговорить нормально, сказал, что в понедельник отпустят, но слабо в это верится", - отметил мужчина.

По его словам, у Сергея мало друзей, и о том, чтобы сын был знаком с Масенко, Григоряну не известно. "В понедельник поеду в Ставрополь. Будем писать - пока не знаю, куда, я до сих пор с такими вещами не сталкивался", - заключил он.

В дежурной части отдела МВД по Георгиевскому городскому округу корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что "в дежурной части Масенко пока не было".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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