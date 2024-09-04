Сельчане Лакского района попросили построить мост к горным аулам

04 сентября 2024, 18:39

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Администрация Лакского района после видеообращения жителей прислала технику для ремонта дорог к горным аулам. При этом власти Дагестана, от которых зависит строительство моста к населенным пунктам, не отреагировали на просьбу, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", Дагестанавтодор регулярно отчитывается о прекращении движения транспорта по горным дорогам после ливней и вызванных ими сходов селей и обвалов. Так, в конце июля сразу несколько дорог в горах Дагестана оказались недоступны для движения после прошедших в регионе ливней. Из-за подтоплений, селей и обвалов без транспортного сообщения осталось более 40 сел в Агульском, Ахтынском, Курахском, Чародинском, Тляратинском и Рутульском районах.

Дорога к горным аулам Ури, Мукар, Камахал и Палисма ремонтируется техникой, отправленной администрацией Лакского района, сообщил глава аула Ури Шакир Рамазанов.

"Сейчас дороги ремонтируются трактором и грейдером, которые предоставила администрация Лакского района. Они отреагировали на видеообращение жителей, специалисты приехали, осмотрели, сделали фотографии, видео. Власти Лакского района знают про эту проблему, мы всегда на связи с ними, просим технику, когда участки разрушены дороги, когда вода размывает ее. Но реакции нет от региональных властей или кого-то из Москвы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мы отремонтируем дорогу, а после ливней она снова будет непроходимой и придется ее снова ремонтировать. А если будет мост там, где самый проблемный участок, то проблема практически будет решена

По его словам, строительство моста решило бы многие проблемы сельчан. "Проблема в том, что постоянно ремонтировать дорогу нет смысла. Мы отремонтируем дорогу, а после ливней она снова будет непроходимой и придется ее снова ремонтировать. А если будет мост там, где самый проблемный участок, то проблема практически будет решена", - отметил он.

Глава аула также добавил, что жители села вряд ли могут указать хоть один случай, когда скорая не приезжала в аул. "Авторы обращения немного приукрасили проблему, чтобы привлечь внимание. Я всех знаю, все хорошие люди, обеспокоены ситуацией и хотят добиться каких-то изменений. Но скорая всегда к нам приезжала, с этим проблем никогда не было", - указал он.

Обращение сельчан 21 августа опубликовал "Черновик". "Вот это ущелье, при ливне со всех склонов вода набирается, здесь целая река бывает", - говорит мужчина на видео. Он пояснил, что жители четырех сел, расположенных примерно в 17 километрах от районного центра, и есть проблемы с тем, чтобы к жителям добиралась, например, скорая помощь. "Стройматериалы не возьмешь, молодежь здесь не остается из-за дорог", - заявил участник обращения. Он рассказал, что местные жители добиваются постройки моста, который позволит обойти проблемный участок. "Хотим мост", - сказал он на видео, оценив примерно длину сооружения в 30 метров. "Молодежь желает вернуться на свою родину, построить дома, жить здесь, родить детей", - заявил другой мужчина.

В администрации Лакского района сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время делаются расчеты стоимости строительства моста. "Там достаточно сложный участок и рельеф, строительство моста будет очень сложным процессом. В настоящее время проводятся расчеты стоимости строительства моста. Все зависит от финансов", - сказал представитель администрации.

Один из инициаторов видеообращения рассказал "Кавказскому узлу", что после их обращения, районные власти отрегулировали и отправили технику для ремонтных работ.

"Районные власти предоставили технику, чтобы ремонтировали дорогу. На самом деле участок, который самый проблемный, находится в введении республиканских властей, не районных. Мы хотели их внимания. Только на высшем уровне могут решить вопрос строительства моста длиною в 30 метров. Если там построят мост, то решится 50% проблем наших жителей. Но от республиканских властей реакции нет. А районным властям мы очень признательны за помощь", - сказал Валиабдула.

По его словам, когда ливни размывают участок дороги, то ни скорая помощь, ни другие машины не могут проехать к четырем селам.

"Когда ливни и дожди, дорогу смывает. Приходится ждать полдня, чтобы она высохла и по ней можно было ездить. Вот если в этот момент вызвать скорую помощь, то ни одна машина не проедет. А детям приходится идти пешком, когда они хотят вернуться домой на выходные из Кумуха, где ходят в девятые-одиннадцатые классы или техникум. То есть не каждый день они ходят пешком", - сообщил Валиабдула.

Есть несколько участков, которые становятся непроходимыми после ливней и дождей, особенно весной, когда начинает таять снег. Но техника работает, чистит, засыпает грунтом, и участки восстанавливаются

Ахмед, житель аула Ури, рассказал, что проблема с дорогами действительно есть, но эти аулы никогда не оказываются оторванными от внешнего мира.

"Дороги плохие, все это знают. Есть несколько участков, которые становятся непроходимыми после ливней и дождей, особенно весной, когда начинает таять снег. Но техника работает, чистит, засыпает грунтом и участки восстанавливаются. Такого, чтобы мы оказались оторванными от райцентра, нет", - сказал он.

По его словам, скорая помощь при необходимости доезжает до Ури.

"Скорая едет к нам, когда поступают вызовы. Да, не так быстро, как надо, но все же они к нам едут. Проблемы с продуктами и лекарствами нет у нас. Да, аптеки нет, но мы закупаемся необходимым в Кумухе. От нас туда где-то 80 километров. Когда все участки дороги в нормальном состоянии, то за 40-50 минут доезжаем, а когда нет, дорога занимает больше часа, может час 20 минут. Магазин есть, все необходимое покупаем там, а когда едем в райцентр, то сразу оттуда везем все, что нужно", - отметил он.

Что касается отсутствия девятых-одиннадцатых классов в местных школах, то это решается следующим образом.

"Дети в основном живут там, где учатся. Если это Кумух, то там и живут, чтобы каждый день не ездить туда-обратно, автобусов и маршруток здесь нет. Многие поступают в техникумы в Махачкале и там живут", - рассказал он.

Житель Лакского района Магомед Сунгуров часто ездит по дорогам аулов Ури, Мукар, Камахал и Палисма. "Мосты есть. Дороги горные. В этом году провалилась даже дорога у райцентра. Шли постоянные ливневые дожди с градом. Эта проблема только у нас? В село Камахал всегда была тяжелая дорога. Но они могут строиться у села, внизу, где были сады. Под селом Ури в этом году построили добротный мост. То есть все же строят дороги, что-то делают", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в советское время эти дороги постоянно ремонтировались и были в лучшем состоянии, чем сейчас.

"В принципе это запасная дорога республиканского значения. Часто ремонтируется. Но нет постоянного ухода как в советское время. И дорога сама по себе тяжелая для ремонта и содержания. Были бы средства", - отметил он.

Магомед также добавил, что в этих аулах с каждым годом все меньше и меньше людей.

"В ауле Палисма давно почти нет людей. Может, два-три хозяйства. В остальных с каждым годом все меньше людей. Насчет возвращения в горы - это сказки. Не возвращались и при нормальных дорогах. Просто нет работы для всех. Разве только животноводство и агрокомплекс. Но это не для всех. В этих аулах основной заработок – скотоводство и немножко выращивание фруктов и овощей", – сообщил он.

Уроженец аула Ури Юнус уже два года как переехал в Кумух - в административный центр Лакского района.

"Сразу после школы я остался в Кумухе. Сейчас работаю, учусь кладке плитки. Работы в Ури нет, сельским хозяйством заниматься не хочу, мне не нравится. Поэтому решил переехать. Скоро вся наша семья тоже переедет. Проблемы с дорогами у нас постоянные. Особенно осенью, когда дожди, и весной, когда снег начинает таять. Зимой <состояние дорог> даже лучше, чем весной и осенью", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель "Джиптуров по Дагестану" рассказал, что многие стараются обойти эти дороги, даже если туристы очень хотят поездить по ним.

"Там во многих сёлах плохая дорога. А в этих сёлах действительно ужасная дорога. После дождей там, конечно же, смывает дорогу. Я там один раз в жизни и был, после этого я понял, что я туда больше не поеду", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, ехать по этим дорогам можно, но потом приходиться ремонтировать машину.

"Это не туристические места. Для туризма там нет условий элементарных - хороших дорог, инфраструктуры какой-то. Там после дождей такие ямы бывают, что не проехать даже на внедорожниках. Ты, конечно, можешь проехать, но ходовая машины умрет. Ехать можно на УАЗике, если не жалко машину", - указал он.

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