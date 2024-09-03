Жители махачкалинского поселка пожаловались на проблемы с водой

03 сентября 2024, 23:44

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На фоне отсутствия питьевой воды уже две недели нет и воды для полива огородов, рассказали жители махачкалинского поселка Богатыревка. Питьевую воду приходится покупать, добавили они.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года жители посёлка Богатыревка Кировского района Махачкалы в видеообращении к Путину пожаловались на то, что годами лишены доступа к нормальной питьевой воде. Из-за отсутствия водопровода жители вынуждены покупать питьевую воду или пользоваться технической водой из скважин, а местные власти не решают проблему, заявили авторы обращения. Проект водоснабжения поселка проходит стадию госэкспертизы, сообщили в мэрии Махачкалы.

В воде из скважин превышено содержание мышьяка, управление Роспотребнадзора обязало власти обеспечить жителей поселка качественной водой, но это решение суда не исполнено, рассказали местные жители. Подземные источники водоснабжения поселка не отвечают гигиеническим требованиям, санитарно-химическим (мышьяк, аммиак) и микробиологическим показателям, сообщило в июне 2018 года управление Роспотребнадзора.

Житель Богатыревки Руслан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что питьевую воду из скважин употреблять нельзя, так как в ней повышенное содержание мышьяка и других вредных веществ. "Люди выходят из положения как могут. Наполняют привозной водой баки, емкости. Раньше водоканал привозил водовозами воду, с начала лета перестали по непонятным причинам», - говорит Руслан.

30 августа жители Богатыревки пожаловались на отсутствие воды. "Обстановка в поселке ужасная. Вот уже вторую неделю в поселке нет воды в канаве, перекрыта по непонятным причинам, а со вчерашнего дня отключили газ и периодически отключают свет. С питьевой водой тоже проблема, она у нас привозная", - опубликовал 30 августа обращение жителей поселка "Черновик».

Указанная в обращении жителей информация об отсутствии воды касается воды в канаве для полива огородов, рассказал житель Богатыревки Магомед Гитингаджиев. Вода идет из канала Октябрьской революции, и предназначена для полива, но некоторые люди после кипячения вынуждены использовать ее для питья, уточнил он.

Канал имени Октябрьской революции (КОР) был построен в 1923 году. Это основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки, указал в апреле 2021 года глава Дагестана.

"Питьевую воду давно не привозят, на одно из обращений ответили в мэрии, что якобы машина сломалась. Людям приходится покупать воду для приготовления пищи. К примеру, в детский сад родители бутылками приносят питьевую воду, а персонал для технической воды брал воду из канавы", - говорит Магомед Гитингаджиев.

Информация о заявке на выполнение подрядных работ по строительству объекта "Водоснабжение с. Богатыревка" размещена на сайте госзакупок 20 мая 2024 года и обновлено 15 июля. Срок окончания подачи заявок – 15 июля. Начальная цена контракта обозначена в 101,3 миллиона рублей.

Магомед Гитингаджиев подтвердил, что работы по данному проекту уже ведутся. "Люди работают, очистные сооружения уже выкопали в одном месте. До конца 2025 года они сдать должны объект", - рассказал он.

Что касается воды из скважин, содержание мышьяка в которой превышает разрешенные нормативы, после жалоб управление Роспотребнадзора через суд обязало власти обеспечить жителей поселка качественной питьевой водой, но это решение суда не исполнено, рассказал Гитингаджиев.

В управлении Роспотребнадзора Дагестана подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» данную информацию.

Как сообщила в июле 2023 года администрация Махачкалы, согласно данным мониторинга, проводимым управлением Роспотребнадзора, во все прилегающие к городу Махачкале поселки подается питьевая вода, не соответствующая требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

"Оборудование, посредством которого подавалась вода, не функционирует в связи с полным износом, а население пользуется водой низкого качества, которую получает из различных источников. В марте 2023 года ОАО «Махачкалаводоканал» обратилось в администрацию города Махачкалы с письмом о снятии с него обязательств гарантирующего поставщика по водоснабжению указанных населенных пунктов со ссылкой на то, что система их водоснабжения технологически не связана с централизованной системой водоснабжения", - говорится в публикации мэрии.

Согласно федеральному закону о водоснабжении и водоотведении, за организацию водоснабжения населенных пунктов отвечают местные администрации, сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

"Какой по качеству должна быть питьевая вода, описывается в ГОСТ и правилах СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению". В случае неисполнения властями своих обязательств нужно подавать жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор, в правоохранительные органы", - сказал юрист.

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