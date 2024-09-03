Житель Минеральных Вод осужден за подготовку теракта

03 сентября 2024, 13:49

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Суд приговорил к 18 годам заключения жителя Минеральных Вод, признав его виновным в подготовке теракта в кинотеатре.

По версии следствия, житель Минеральных Вод стал сторонником запрещенной в России террористической организации и в апреле 2023 года планировал совершить теракт на территории местного кинотеатра. Совершить задуманное ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками ФСБ.

Силовики изъяли по месту его жительства компоненты для самодельной бомбы, а также схему помещения, где планировался теракт, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Южный окружной военный суд признал жителя Минеральных Вод виновным по делу о подготовке теракта и приговорил его к 18 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в колонии особого режима, привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Комментариев от представителей осужденного не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 августа стало известно, что суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до 23 лет шестерых обвиняемых по делу о подготовке взрыва в отделе полиции Кисловодска.

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