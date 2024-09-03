Магомед Абубакаров рассказал о пытках силовиками

03 сентября 2024, 08:40

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Силовики подвергли пыткам гражданина Великобритании и уроженца Чечни Магомеда Абубакарова, добиваясь от него признательных показаний в работе на зарубежные спецслужбы, а в изоляторе Абубакарову отказывают в медицинской помощи, заявили правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2023 года Магомед Абубакаров приехал в Урус-Мартан к родственникам и спустя некоторое время его задержали силовики. В полиции его держали в подвале, пытали электрическим током. 28 июня 2023 года Абубакарова отпустили. В начале ноября 2023 года Магомед Абубакаров купил билеты и с сыновьями поехал в аэропорт Грозного, чтобы вылететь в Великобританию, но там его задержали сотрудники погранслужбы ФСБ. Они отобрали у Абубакарова все документы, кроме внутреннего российского паспорта, и запретили ему выезжать из страны. С тех пор он находился в доме родителей в Урус-Мартане. 4 апреля силовики попытались задержать Абубакарова в Урус-Мартане и открыли по нему стрельбу, когда он попытался скрыться. 24 апреля правозащитники заявили, что силовики не пускают родственников к гражданину Великобритании Магомеду Абубакарову, раненному при задержании в Урус-Мартане и обвиняемому по двум уголовным статьям.

До отъезда из России Абубакаров подвергался пыткам и был осужден за содействие боевикам, рассказал его знакомый. В 2013 году Абубакаров уехал в Великобританию, где получил политическое убежище, а позже и гражданство.

По словам Абубакарова, до апреля текущего года он периодически ходил на допросы, в том числе к сотруднику ФСБ. В апреле к нему приехали вооруженные силовики, один из которых направил в его сторону автомат. Абубакаров заявил, что испугался и побежал, после чего по нему была открыта стрельба и он был ранен в ногу. В больницу ему была сделана операция, а затем следователи произвели у него забор биоматериала и забрали его одежду, передал 2 сентября телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на правозащитный проект "Комитет против пыток"*.

Далее, по словам Абубакарова, перевели в больницу в Грозном, туда приехали пять силовиков в гражданском, и они начали пытать его, требуя признаться в работе на британскую разведку. По его словам, когда он давал им отрицательные ответы, то силовики дёргали спицу в левой ноге, что вызывало боль. Абубакаров кричал, но в палату так никто и не пришёл.

"Сотрудник бил меня кулаками по лицу, голове, в пах. Он требовал, чтобы я сознался, что я являюсь агентом британской разведки. Это продолжалось около трёх часов. Избивавший меня мужчина сообщил, что не закончил со мной, и еще вернется", - привели правозащитники слова Абубакарова.

Магомед Абубакаров рассказал, что силовики требовали от него рассказать о некоем Сергее, который будто бы завербовал его и находится в Украине. Абубакаров отказался оговаривать себя. Его обвинили в покушении на полицейских и доставили в СИЗО Пятигорска, где он находится до сих пор. Правозащитники заявили, что Абубакарову не оказывается медицинская помощь – после ранения в бедро пошли осложнения на кишечник.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники предупредили, что приехавший в Чечню гражданин "враждебного государства" сильно рискует, поскольку силовики заинтересованы в поиске врагов. Силовики искусственно создают уголовные дела, чтобы доказать общий тезис о том, что "кругом враги", заявила Светлана Ганнушкина*. Силовики могут сфальсифицировать дело, полагая, что иностранец из богатой страны - легкая добыча, отметил Руслан Кутаев.

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