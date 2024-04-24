Правозащитники сообщили о недопуске близких к задержанному в Чечне гражданину Великобритании

24 апреля 2024, 18:16

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Силовики не пускают родственников к гражданину Великобритании Магомеду Абубакарову, раненному при задержании в Урус-Мартане и обвиняемому по двум уголовным статьям, сообщил представитель Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня 2023 года гражданин Великобритании и выходец из Чечни Магомед Абубакаров был задержан силовиками в доме его матери в Урус-Мартане. Он был отпущен на свободу лишь 27 июня. Абубакарова пытали, требуя признаться в нападении на военных в 2009 году, сообщили правозащитники.

До отъезда из России Абубакаров подвергался пыткам и был осужден за содействие боевикам, рассказал его знакомый. В 2013 году Абубакаров уехал в Великобританию, где получил политическое убежище, а позже и гражданство.

Судьба Магомеда Абубакарова, задержанного силовиками 4 апреля, неизвестна, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности представитель Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

"Последняя информация об Абубакарове была на прошлой неделе. Он находился в реанимации после операции на кишечнике. Родственников не допускали к нему, хотя обещали пустить мать. Адвокат отказывается от контакта с правозащитниками, хотя его наняли родственники", - сказал он.

По словам правозащитника, еще трое задержанных в тот день жителей Урус-Мартана - Арби и Исмаил Аюбовы, а также Абдуллах Сайгириев - освобождены. "По нашей информации, их взяли, чтобы заставить дать показания против Магомеда", - сказал представитель "Мемориала".

Получить комментарий в посольстве Великобритании не удалось: по указанному на сайте телефону не ответили на звонки, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В начале ноября 2023 года Магомед Абубакаров купил билеты и с сыновьями поехал в аэропорт Грозного, чтобы вылететь в Великобританию, но там его задержали сотрудники погранслужбы ФСБ. Они отобрали у Абубакарова все документы, кроме внутреннего российского паспорта, и запретили ему выезжать из страны. С тех пор он находился в доме родителей в Урус-Мартане, сообщил 18 апреля на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

4 апреля силовики попытались задержать Абубакарова в Урус-Мартане и открыли по нему стрельбу, когда он попытался скрыться. "Магомед получил ранения обеих ног: раздроблена бедренная кость, ещё одна пуля застряла в бедре. Силовики доставили раненого Абубакарова в 1-ю городскую больницу Грозного, где к нему приставили охрану", - говорится в публикации.

Силовики задержали также родственников Абубакарова и еще трех жителей Урус-Мартана - 44-летнего Арби Аюбова, 40-летнего Исмаила Аюбова и 37-летнего Абдуллаха Сайгириева. Родственников Абубакарова освободили, а судьба Аюбовых и Сайгириева оставалась неизвестной. "По имеющейся у нас информации, их забрали, чтобы вынудить дать показания против Магомеда Абубакарова — двое из них знакомы с ним, но не близко, а третий вообще не знаком", - сообщили правозащитники.

После задержания Абубакарову провели хирургическую операцию на бедре, а 12 апреля в больнице прошло выездное заседание суда по избранию меры пресечения. "Абубакарову вменяют применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и незаконное хранение оружия (ст. 222 УК). Заседание суда проходило в присутствии нанятого родственниками адвоката. Однако он не настоял, чтобы те присутствовали. Родственникам даже не сообщили о заседании. Магомед всё ещё находится в в 1-й городской больнице — 15 апреля он перенес серьезную операцию на кишечнике. Сейчас он лежит в реанимации, в тяжелом состоянии", - говорится в публикации.

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