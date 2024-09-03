Уроженец Грозного пропал в Таиланде

03 сентября 2024, 02:59

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30-летний уроженец Грозного Анзор Джукаев пропал в Таиланде, родные объявили его в розыск. К поискам подключили представители чеченской диаспоры, уведомлены посольства России и Норвегии, гражданином которых является Джукаев, сообщили его родные.

Связь с Анзором Джукаевым прервалась более двух с половиной месяцев назад, сообщили родные.

«Сын пропал в Таиланде около 2,5 месяцев, к его поискам подключились и россияне, проживающие в Таиланде, представители диаспоры, наши спортсмены, находящиеся там из-за тренировок. Официально уведомлены два посольства, российское и норвежское. Подключены местные власти, полиция, однако пока все безрезультатно», - рассказал 2 сентября корреспонденту "Кавказского узла" отец пропавшего Аслан Джукаев.

В центральной базе полиции нет ни одной записи о нем

Анзор значится в миграционных базах, как въехавший в Таиланд 24 марта по российскому паспорту, сообщил представитель диаспоры по имени Мансур на основании информации, полученной в полиции. «В паспорт был проставлен штамп на пребывание в течение 90 дней. В дальнейшем в иммиграционную службу он не обращался. Выезд из страны не зафиксирован. На сегодняшний день у него превышение сроков пребывания. В центральной базе полиции нет ни одной записи о нем, разыскное дело не заводилось. ⁠В журналах полиции Пангана и Самуи нет записей о приводах», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

Родные и местные чеченцы не смогли опознать Анзора ни среди иностранцев, находящихся в госпиталях без документов, ни среди неопознанных трупов в моргах. «⁠Более того, по процедуре, если за неопознанным человеком не обращаются в течение 24 часов, госпиталь обязан уведомить полицию. А в полиции записей нет. Анзор был зарегистрирован 13 июня в Echo hostel на Пангане. Это последнее место, где его видели», - сообщил собеседник.

13 июня Анзора видел в последний раз в одном из местных кафе, где был обнаружен его телефон и пакет с вещами. Участники поисковых отрядов поговорили с менеджером кафе, которая вспомнила визит Анзора, однако не смогла сообщить каких-то деталей, позволяющий пролить свет на его исчезновение. «С тайкой поговорили по-тайски. Она помнит Анзора, он действительно был в кафе у нее, оставил на столе телефон и рядом вещи, пакет. Она не видела, откуда он пришел, куда ушел, спрашивала у нас, что с ним. Попытались выяснить его настроение, состояние - не помнит вообще, ни во что одет. Просто запомнила, что он пропал, потому что полиция ее опрашивала. Телефоны и вещи, которые остались в кафе - они в полиции, ничего нового нам она не сказала. На сегодня известно, что 8 июня он был в государственном госпитале, и 13 июня он был зарегистрирован в «Эхо хостеле» на Пангане, откуда не выписывался. Данных об убытии в миграционном ведомстве нет», - сообщил представитель диаспоры, участвующий в поиске Джукаева.

В Таиланд Анзор уехал отдыхать в конце марта, планируя провести там все лето, сообщил Аслан Джукаев. «В последний раз на связь он выходил 14 июня. Никаких угроз ему не поступало. Вообще он проживал в Норвегии, у него несовершеннолетняя дочь», - сообщил его отец.

Будучи подростком, Анзор Джукаев оказался на острове Утойя в Норвегии в день теракта, совершенного Андерсом Брейвиком 22 июля 2011 года. Вместе с еще двумя чеченскими юношами они оказали сопротивление террористу. При этом Анзора задержали вместе с Брейвиком, посчитав их сообщниками, за то, что "юноша вел себя хладнокровно и не плакал". Впоследствии Анзора освободили и принесли извинения.

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