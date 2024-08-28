28 августа 2024, 00:32

Суд оставил под арестом Бахруза Самедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку отказался смягчить меру пресечения ученому Бахрузу Самедову. Исследователь пожаловался на условия содержания.

Как писал "Кавказский узел", молодой ученый Бахруз Самедов, известный публикациями в OC Media и на издающемся за рубежом ресурсе Бакинского исследовательского института, был задержан 21 августа. По словам родных, сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск дома, забрали компьютер Самедова, его паспорт, два его диплома об окончании зарубежных вузов и книгу на английском языке, в которой была его статья. Им сообщили, что Бахруз подозревается в госизмене, а именно в том, что по заказу армян писал и переводил статьи. 23 августа Самедов был арестован на четыре месяца.

Вечером 23 августа в аэропорту Баку при вылете в Тбилиси был задержан активист Самед Шихы, корреспондент OC Media. Силовики спустя сутки после задержания отпустили Шихы. Активист был допрошен по делу арестованного исследователя Бахруза Самедова, следует из публикации на странице Шихы в соцсети. По делу Самедова 27 августа также был допрошен журналист и исследователь Джавид Ага.

В Бакинском апелляционном суде 27 августа состоялось рассмотрение жалобы Самедова на арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова. "Представитель следственного органа выступил против удовлетворения нашей жалобы. Он заявил, что Бахруз обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, поэтому есть вероятность создания им препятствий ведению расследования. Мы же, Бахруз и я, указали на отсутствие необходимости содержания Самедова под стражей. Следствие может продолжаться и без содержания Самедова под стражей. Он человек с высшим образованием, ученый, в Баку у него есть место проживания, у него нет намерения скрываться от следствия, поскольку Самедов не признает себя виновным по вменяемому ему преступлению", - отметила адвокат.

По ее словам, Самедов указал на абсурдность утверждения следствия о том, что он армянам передавал некую информацию. "Тем не менее, суд оставил Самедова под стражей, отклонив нашу апелляцию", - отметила адвокат.

Садыгова сказала, что защита продолжит использовать правовые средства для изменения меры пресечения и, "очевидно, подаст ходатайство о переводе Самедова под домашний арест".

Бабушка Самедова Зибейда Османова отметила, что хотя внуку позволяют звонить ей, однако он жалуется на содержание в СИЗО Службы государственной безопасности в одиночной камере. Ему не позволяют читать книги, при этом в камере нет и телевизора, отметила женщина. Она заявила, что ее внук невиновен.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил, что жалоба на арест Самедова оставлена без удовлетворения. 

 Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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