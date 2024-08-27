Магомед Алханов. Кадр видео koekto1984 https://www.youtube.com/watch?v=TDPXQIAc8fI

27 августа 2024, 01:58

За неделю с 19 по 25 августа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 19 по 25 августа 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Хроника конфликта

Еще 12 июля стало известно, что обвиняемого по делу о нападении на псковских десантников Магомеда Алханова и еще двух уроженцев Чечни, а также одного уроженца Дагестана перевели из ростовского СИЗО-1 после захвата заложников. К Алханову и другим арестованным не пускают адвоката, правозащитники полагают, что они могут подвергаться пыткам.

Защите Магомеда Алханова стало известно, что он обвинен в участии в побеге из СИЗО-1 Ростова-на-Дону и в его организации. Адвокат также сообщил, что его не допускают к его подзащитному. Он отметил, что несколько дней назад состоялось судебное заседание по делу Магомеда Алханова. Алханов впервые за долгое время появился на суде – по видеосвязи из СИЗО-2 Таганрога.

Адвокат отметил, что ему удалось поговорить с Алхановым, и что тот неохотно отвечал на его вопросы и выглядел подавленным.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"Неделя с 12 по 18 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "За неделю с 5 по 11 августа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано", "Неделя с 29 июля по 4 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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