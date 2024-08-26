26 августа 2024, 17:36

Журналист Магомедов провел пикет в поддержку Гаджиева

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в центре Махачкалы потребовал освободить осужденного коллегу Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 19 августа, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Сегодня Магомед Магомедов вновь вышел на одиночный пикет в поддержку Гаджиева, сообщил в своем телеграм-канале "Черновик". "Одиночный пикет проходит в Махачкале, на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Р. Гамзатова с требованием освободить журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева и прекратить сфабрикованное против него уголовное дело", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Магомед Магомедов стоит с плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Рядом с ним в кадре не видно других людей.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения пока неизвестна, сообщил 19 августа адвокат Ашот Норвардян.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Примечание:

"Журналист Магомедов на пикете в Махачкале потребовал освободить Гаджиева", "Коллеги Гаджиева продолжили кампанию в его защиту", "Прохожие поддержали требования Магомедова освободить Гаджиева".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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