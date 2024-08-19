Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева привлек внимание прохожих

19 августа 2024, 19:57

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Прохожие в Махачкале во время одиночного пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева расспрашивали об осужденном, сообщил после акции коллега журналиста Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошел спокойно, без инцидентов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

"Несколько человек подошли. Интересовались новостями от Абдулмумина. Были те, кто просто выражал знаки поддержки, не подходя. Полиция пришла, проверила документы, записала, кто проводит пикет, и всё", - сказал он.

За ходом акции наблюдали журналист Идрис Юсупов* и журналист-фотограф. "Все проходило нормально, спокойно", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения пока неизвестна, сообщил 12 августа адвокат Ашот Норвардян.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы ещё не назначена, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ашот Норвардян. "Пока никаких оповещений не было", - пояснил он.

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что о проблемах ее муж не сообщает в письмах. "У Кемала все хорошо, ни о каких проблемах не сообщал мне. Всегда пишет, что все хорошо", - сказала она.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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