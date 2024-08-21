Участники протестов в Ереване потребовали разорвать отношения с Белоруссией

21 августа 2024, 14:45

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Властям Армении следует прекратить дипломатические отношения с Белоруссией после антиармянского заявления Александра Лукашенко, заявили участники акции протеста в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа Владимир Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным государственным визитом, на фоне этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Армении саботируют договоренность о разблокировке коммуникаций через Зангезурский коридор. Визит Путина и заявления Лаврова подтвердили союзнические отношения Москвы и Баку, указали бакинские аналитики. Россия добивается открытия коммуникаций через Армению под своим контролем, предположили ереванские политологи.

В сентябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию. После этого Пашинян договорился в Брюсселе о расширении сотрудничества с Евросоюзом и США. После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Члены и сторонники политической партии "Во имя Республики" сегодня провели акцию протеста около здания посольства Белоруссии в Ереване. Они закидали здание картошкой, яйцами и помидорами и потребовали покинуть Армению. Они также потребовали от Армении разорвать дипломатические отношения с Белоруссией до отставки Лукашенко, передал корреспондент "Кавказского узла".

Поводом для акции стало негодование активистов словами Лукашенко о том, что "армяне никому не нужны".

О том, что Армения не нужна Западу, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала «Россия 1». «Да кому армяне нужны, кроме нас? Никому не нужны... Пусть развивают свою экономику и ориентируются на свои ресурсы. Какая Франция, какой [президент Франции Эммануэль] Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению», - привела 20 августа его слова "Лента.Ру".

"Беларусь должна понять, что Армения - суверенная независимая страна, и подобные оскорбления в адрес армян не должны оставаться без последствий для Беларуси. Она должна уйти из Армении, отношения должны быть разорваны", - заявил участник акции, политолог Арутюн Мкртчян в прямом эфире 1in.am, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Лукашенко транслирует позицию Путина, предположил политолог. "Что хочет сказать Путин, он говорит устами Лукашенко. И мы должны потребовать у Беларуси выйти из роли марионетки в руках России в армяно-белорусских отношениях. Все, что Путин хочет сказать Армении, пусть скажет лично Пашиняну. А то, что Путину есть, что сказать, мы видели в ходе его визита в Баку, и кульминацией этого стало заявление Лукашенко", - заявил он.

Участники акции зачитали письмо-требование к МИД Армении и призвали вызвать посла Белоруссии в МИД и посоветовать вернуться в Минск для консультаций. Кроме этого они потребовали объявить посла Белоруссии в Армении и всех сотрудников посольства персонами нон-грата и дать им время на то, чтобы они покинули Армению.

Также они потребовали расторгнуть все двусторонние договоренности с Белоруссией и отменить безвизовый режим с этой страной, а также выйти из всех организаций, где присутствует Белоруссия, в частности ОДКБ. К требованиям, по их словам, подсоединились политические партии и гражданские инициативы в составе Платформы демократических сил Армении.

Напомним, 3 декабря 2023 года стало известно, что Франция и Армения ведут переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов. Ранее, после поставки Францией в Армению более 20 бронеавтомобилей Bastion, власти Азербайджана заявили, что это может помешать установлению мира в регионе.

18 июня Минобороны Франции сообщило, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar. Эта договоренность мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана. Армянский МИД в ответ заявил, что Армения имеет право на вооружение.

22 июля Совет Евросоюза принял решение о выделении Армении 10 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. Это решение способствует "деструктивной деятельности" Армении и росту напряженности в регионе, отреагировал МИД Азербайджана.

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