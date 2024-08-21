Абхазские силовики отчитались о задержании организаторов незаконного канала миграции

21 августа 2024, 05:06

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В Абхазии задержаны двое граждан Грузии, которые имеют вид на жительство. Они обвиняются в организации канала незаконной миграции иностранных граждан с территории Грузии. Кроме того, задержаны двое граждан России, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году в Абхазии было зафиксировано семь задержаний граждан Грузии на границе. По словам руководителя Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриоса Карабалиса, число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, главным образом из-за того, что граждане Грузии меньше пытаются пересечь пограничную линию.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии задержали в селе Бгоура Галского района двух граждан Грузии, которые имеют вид на жительство в Абхазии. Это Ремико Читанава 1964 года рождения и Муртаз Читанава 1967 года рождения. Они обвиняются в том, что содействовали в незаконном пересечении границы, помогая иностранцам попасть в Абхазию с территории Грузии в обход официальных пунктов пропуска, используя свое место проживания поблизости от нее, пишет 20 августа "Апсныпресс".

Во время обыска в их домах была найдена ручная граната Ф1, ручная граната РГД-5, более полутора килограммов тротила, 45 г пластида, тротиловая шашка, патроны и долларовые купюры.

Также СГБ Абхазии отчиталось о задержании двух граждан Российской Федерации, которые пытались незаконно попасть на территорию Грузии. Отмечается, что Дмитрий Денисов и Александр Лузенин обратились за помощью к Арчилу Сакании. В Абхазии россияне находились по поддельным документам.

По данным ведомства, в последнее время увеличилось число попыток нарушения пограничного режима, в Абхазию пытаются проникнуть члены криминальных структур Грузии и Турции. Задержаны 13 человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Среди задержанных - граждан Иордании, Турции, Алжира и Палестины.

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